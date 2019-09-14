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Оля Полякова расплакалась в первом выпуске нового Х-фактора: кто растрогал судью шоу

Певица не смогла сдержать эмоций

суббота, 14 сентября 2019, 21:54
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14 сентября на телеканале СТБ стартовал юбилейный десятый сезон вокального шоу "Х-фактор". Во время выступления одной из участниц кастинга судья шоу Оля Полякова не смогла сдержать слез.

Для певицы стало удивлением, когда на сцене появилась няня ее детей. Людмила Базелюк уже на протяжении 15 лет работает в семье артистки. Для того, чтобы вырастить дочерей Поляковой женщина была вынуждена оставить свою маленькую дочь, поскольку после смерти мужа стала единственной кормилицей в доме.

"Я вынуждена сказать ей спасибо, потому что благодаря ей я смогла построить карьеру певицы", - произнесла Оля.

Женщина пришла на проект с песней Александра Пономарева "Доня". Свое выступление участница посвятила своему ребенку, который приехал поддержать маму на кастинге.

"Я хочу попросить прощения у своей дочери, потому что не была рядом, когда была нужна ей", - сказала Людмила перед выступлением. Проникновенное исполнение 47-летей участницы растрогало не только публику в зале, но и Олю Полякову. Три "да" от судей дали женщине путевку в следующий тур.

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