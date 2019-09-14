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Юбилей и новые судьи: как на Х-фактор 10 прошел 1 выпуск нового сезона

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суббота, 14 сентября 2019, 22:14
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В субботу, 14 сентября, на телеканале СТБ стартовал юбилейный десятый сезон популярного вокального шоу "Х-фактор". Премьерный выпуск был посвящен дню рождения проекта.

Первый эфир стал премьерой и для ведущей Даши Трегубовой, которая заменила Андрея Беднякова. Изменения коснулись и судейского состава, теперь на каждом кастинге шоу участников отбирает новая четверка судей. В первом выпуске выступления вокалистов оценивали Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова и член жюри с многолетним стажем Игорь Кондратюк.

Юбилейный сезон начался с кастинга в Харькове. Открыла шоу Оля Полякова, которая в этом году присоединилась к судейскому составу. Певица исполнила свою зажигательную песню "Звонила".

Участники первого выпуска "Х-фактор-10" удивляли судей как могли. Одной из тех, кто вышел на сцену Х стала девушка под сценическим псевдонимом Эйра. В шоу-бизнесе она давно, только известна не как певица, а как автор знаменитых хитов. Ее песни исполняют многие украинские артисты, среди которых Alyosha, Злата Огневич, Ivan Navi, а также Оля Полякова.

Именно с песней "королевы ночи" девушка и пришла на шоу, вот только исполнила ее на украинском языке. Судьи разошлись во мнениях, и если Оле Поляковой и Насте Каменских выступление Эйры понравилось, то мужская половина судей сказала певице "нет".

Маша Метельская уже приходила на "Х-фактор" в 6 сезоне, тогда девушка выступала в составе группы "Инжир". Коллективу удалось дойти до тренировочного лагеря, но в прямые эфиры трио не попало. За это время девушка прошла немало испытаний. Из-за врачебной ошибки вокалистка едва не лишилась жизни. Стоматолог ввел ей не то лекарство и теперь лицо девушки потеряло чувствительность. В новом сезоне певица исполнила хит Бейонсе и с четырьмя "да" отправилась в следующий этап шоу.

Эпатажные ребята из группы "Оджас" обычно играют каверы на песни известных исполнителей в ресторане. А на "Х-факторе" музыканты исполнили в собственной аранжировке хит Насти Каменских "Попа как у Ким" и "Королеву ночи" Оли Поляковой.

Еще одна участница, Елена Кушнир, знакома украинскому зрителю по проектам "Караоке на майдані" и "Шанс". Девушка на протяжении семи лет не занималась вокалом, а посвятила это время своим детям. На "Х-фактор" многодетная мама пришла с песней TAYANNA "Сила". И хотя исполнение вокалистки вызвало ряд вопросов у членов жюри, они все же решили дать ей шанс и отправили в тренировочный лагерь.

Ресторанная певица Соня Goldi вышла на сцену Х с песней Земфиры "Мальчик". На лице девушке красуется много татуировок, одна из которых - "могу себе позволить". Вокалистка получила три "да", которые позволили ей пройти в следующий этап шоу.

Настоящее удивление вызвало появление участника с голосом Святослава Вакарчука. Внешне парень не имеет сходства с лидером "Океана Эльзы", но его вокал и манера исполнения очень напоминает солиста ОЭ. Алексей Гузанов впечатлил не всех судей и с двумя "да" отправился домой.

Безупречный вокал продемонстрировала итальянка Дениз Фарро. Несколько лет назад девушка переехала в Лос-Анджелес, где стала победительницей вокального шоу. Теперь певица решила попробовать свои силы на "Х-факторе". На шоу исполнительница спела хит Деми Ловато Sober.

26-летний Иван Чижевич пришел на конкурс с песней Григория Лепса "Я слушал дождь". Парень впервые спел на большой сцене, до этого он выступал лишь на корпоративах. Вокалисту удалось покорить публику - зал аплодировал стоя, а судьи не могли сдержать восторг.

Довела до слез зрителей в зале и судью шоу Олю Полякову 47-летняя Людмила Базелюк. Женщина на протяжении 15 лет работает няней дочерей "королевы ночи". Для того, чтобы вырастить девочек певицы женщина была вынуждена оставить свою маленькую дочь, поскольку после смерти мужа стала единственной кормилицей в доме. На проекте участница эмоционально исполнила песню Александра Пономарева "Доня" и получила три "да".

Группа "Степ" из 90-х устроила на шоу настоящую дискотеку. Под хит музыкантов "На банані та Смажений кабанчик" танцевали все судьи "Х-фактора".

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