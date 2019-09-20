RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В США "штурмуют" Зону 51: смотрите главные новости, фото, мемы и онлайн-трансляцию

В сети пристально следят за самым масштабным флешмобом

пятница, 20 сентября 2019, 15:32
читати статтю українською

В пятницу, 20 сентября, в американский город Рэйчел (штат Невада), который расположен рядом с так называемой Зоной 51, секретной базой Военно-воздушных сил США, начали съезжаться участники флешмоба по ее "освобождению".

По легенде, именно в стенах Зоны 51 правительство прячет сбитые НЛО и проводит опыты над инопланетянами. И если изначально тема массового штурма секретной локации появилась в соцсетях как шутка, то уже к лету она переросла в реальное мероприятие, участвовать в котором вызвались более 2 млн человек. Его участники вознамерились ворваться на базу с целью раз и навсегда разрушить мифы об инопланетянах. The Lime следит за ходом акции и публикует главные новости, фото, видео и мемы из Невады.

Как пишет сегодня Las Vegas Review Journal, около 200 человек уже прибыли на место проведения "штурма" и занялись обустройством палаточного городка. В нем установили биотуалеты и оборудовали зоны отдыха. Свои патрули выставила полиция, дежурят медики и пожарные.

Судя по всему, прибытие основной массы участников ожидается позже, так как в данный момент они находится в Лас-Вегасе, где организаторы флешмоба также проводят трехдневный музыкальный фестиваль Alienstock 2019.

В сети появились первые видео и фото из Невады. В том числе и онлайн-трансляция событий неподалеку от Зоны 51. Подъезды к базе охраняются вооруженными людьми.

Ранее также стало известно, что на заявленный период проведения мероприятия Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство над базой Зона 51. Полеты запрещены любой авиации, в том числе гражданским дронам и коптерам. Поговаривают, военные на базе тоже приведены в боевой режим.

При этом находятся и такие мнения, что из заявленных двух с лишним миллионов "штурмовать" Зону 51 приедет лишь малая часть. Но и они вряд ли решатся сунуться к базе, так как знают, что она охраняется вооруженными военными.

К тому же на сайте Министерства юстиции тоже предупредили, что любому, кто попробует проникнуть на военную базу, грозит штраф в размере $500 или тюрьма.

Штурм Зоны 51 стал темой для появления множества мемов и шуток. Пока участники флешмоба не предпринимают никаких решительных действий, предлагаем взглянуть на лучшие из них.

"300 тыс. людей идут на штурм Зоны 51. Правительство: Всегда хотел испытать эту штуковину. Даже не знаю, что она может"
1 / 1
"Как я еду к Зоне 51 и как ее покидаю"
1 / 1
"Мы с ребятами идем на Зону 51"
1 / 1
"Когда охранники слышат, как в пустыне одновременно открываются 300 тыс. энергетиков"
1 / 1
"Мемы о найденных пришельцах", "Мемы о том, как армия убьет всех"
1 / 1
1 / 1
"Как все твиттят о Зоне 51 vs. количество пришедших"
1 / 1
Первая волна штурма и охранник Зоны 51
1 / 1

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Могилевская призвала поддержать петицию о смене гимна Украины: как на нее отреагировали в сети

Певица выпустила свою версию гимна Украины, которую опубликовала ранее в YouTube

Голограмма Уитни Хьюстон выступит в Украине в рамках мирового турне

В рамках мирового голографического турне концерт Уитни Хьюстон пройдет в Киеве - дата, подробности

Беседу дочери Кейт Миддлтон подслушали в школе: теперь все говорят о четвертой беременности герцогини

Западные СМИ сообщили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут четвертого ребенка. Об этом якобы проговорилась их 4-летняя дочь Шарлотта.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: