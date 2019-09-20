В США "штурмуют" Зону 51: смотрите главные новости, фото, мемы и онлайн-трансляцию

В пятницу, 20 сентября, в американский город Рэйчел (штат Невада), который расположен рядом с так называемой Зоной 51, секретной базой Военно-воздушных сил США, начали съезжаться участники флешмоба по ее "освобождению".

По легенде, именно в стенах Зоны 51 правительство прячет сбитые НЛО и проводит опыты над инопланетянами. И если изначально тема массового штурма секретной локации появилась в соцсетях как шутка, то уже к лету она переросла в реальное мероприятие, участвовать в котором вызвались более 2 млн человек. Его участники вознамерились ворваться на базу с целью раз и навсегда разрушить мифы об инопланетянах. The Lime следит за ходом акции и публикует главные новости, фото, видео и мемы из Невады.

Как пишет сегодня Las Vegas Review Journal, около 200 человек уже прибыли на место проведения "штурма" и занялись обустройством палаточного городка. В нем установили биотуалеты и оборудовали зоны отдыха. Свои патрули выставила полиция, дежурят медики и пожарные.

Судя по всему, прибытие основной массы участников ожидается позже, так как в данный момент они находится в Лас-Вегасе, где организаторы флешмоба также проводят трехдневный музыкальный фестиваль Alienstock 2019.

В сети появились первые видео и фото из Невады. В том числе и онлайн-трансляция событий неподалеку от Зоны 51. Подъезды к базе охраняются вооруженными людьми.

Ранее также стало известно, что на заявленный период проведения мероприятия Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство над базой Зона 51. Полеты запрещены любой авиации, в том числе гражданским дронам и коптерам. Поговаривают, военные на базе тоже приведены в боевой режим.

При этом находятся и такие мнения, что из заявленных двух с лишним миллионов "штурмовать" Зону 51 приедет лишь малая часть. Но и они вряд ли решатся сунуться к базе, так как знают, что она охраняется вооруженными военными.

К тому же на сайте Министерства юстиции тоже предупредили, что любому, кто попробует проникнуть на военную базу, грозит штраф в размере $500 или тюрьма.

Штурм Зоны 51 стал темой для появления множества мемов и шуток. Пока участники флешмоба не предпринимают никаких решительных действий, предлагаем взглянуть на лучшие из них.

"300 тыс. людей идут на штурм Зоны 51. Правительство: Всегда хотел испытать эту штуковину. Даже не знаю, что она может" 1 / 1 "Как я еду к Зоне 51 и как ее покидаю" 1 / 1 "Мы с ребятами идем на Зону 51" 1 / 1 "Когда охранники слышат, как в пустыне одновременно открываются 300 тыс. энергетиков" 1 / 1 "Мемы о найденных пришельцах", "Мемы о том, как армия убьет всех" 1 / 1 1 / 1 "Как все твиттят о Зоне 51 vs. количество пришедших" 1 / 1 Первая волна штурма и охранник Зоны 51 1 / 1

Ранее ссора между компаниями Marvel и Sony из-за "Человека-паука" вызвала волну иронии в сети. Мы собрали лучшие мемы по этой теме.

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