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Ссора Marvel и Sony из-за "Человека-паука" вызвала волну иронии в сети: мы собрали лучшие мемы

Соцсети наводнили не только возмущения, но и тематические мемы

четверг, 22 августа 2019, 17:42
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В сети не утихает ажиотаж вокруг новости о том, что картина "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли может навсегда исчезнуть из кинематографической вселенной Marvel.

Финансовые разборки компаний Marvel Studios и Sony Pictures спровоцировали не только возмущения поклонников франшизы, но и волну иронии. Соцсети наводнили тематические мемы, в которых пользователи вспомнили еще два закрытых проекта о "Человеке-пауке". Мы собрали лучшие из них.


"Человек-паук: Бездомный"


Присоединяйся к нам, Том


Sony. Marvel. Том Холланд после увольнения


Когда "Человек-паук" больше не в MCU


Мой вариант, если Sony перезапустит "Человека-паука" в четвертый раз


Disney. Sony. Наши надежды увидеть достойную 3 часть "Человека-паука"


Впервые?


Питер Паркер наблюдает за разборками Sony с Marvel и морально готовится потерять дядю Бена в четвертый раз


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Напомним, картина "Человек-паук: Вдали от дома" с Томом Холландом собрала в прокате более миллиарда долларов и стала самым кассовым релизом Sony Pictures за все время существования студии. При этом там заявили о намерении прекратить сотрудничество с Marvel Studio.

Как пишут западные СМИ, все дело в деньгах. Disney (материнская компания Marvel Studios) потребовали, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке финансировались студиями по принципу 50/50, а значит так же распределялась бы и прибыль. Disney не заинтересован в продолжении нынешних условий, когда Marvel получает 5% от валового кассового дохода и все доходы от мерчандайзинга. Киностудия Sony данное предложение отклонила. Таким образом судьба франшизы о супергерое пока остается неизвестной.

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