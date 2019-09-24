В США умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Майкл Мендел

Продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что смерть мужчины наступила по естественным причинам в его собственном доме в Лос-Анджелесе.

Пресс-секретарь "Adult Swim", сети, в которой транслируется «Рик и Морти», подтвердил информацию и выразил глубокие соболезнования близким Мендела.

"Все мы в "Adult Swim" опустошены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем семьи создателей "Рика и Морти", его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать. Майк был всемирно уважаемым продюсером, получившим "Эмми". Имея более чем 25-летний опыт работы в отрасли, он направлял и поддерживал поколение художников, сценаристов и авторов, и его отсутствие будет ощущаться всем сообществом. Мы выражаем наши глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам в это трудное время", - говорится в заявлении.

Создатель "Рика и Морти" Джастин Ройланд также выразил свои соболезнования в Твиттере.

"Я не знаю, что я буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен", - написал он.

Мендел присоединился к "Симпсонам" в 1989 году, в последующие 10 лет участвовал в создании 207 эпизодов и получил три премии "Эмми" в 1995, 1997 и 1998 году. Четвертой награды он удостоился в 2018 году за свою работу в качестве продюсера "Рика и Морти".

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