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Умер гитарист оригинального состава Motörhead

На момент смерти музыканту было 70 лет

суббота, 21 сентября 2019, 18:12
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В возрасте 70 лет ушел из жизни Ларри Уоллис, бывший гитарист британской хард-рок-группы Motörhead.

О смерти музыканта сообщило издание NME. Причина кончины Уоллиса пока неизвестна.

Ларри был участником первого состава коллектива. В 1975-м он познакомился с Лемми Килмистером, с которым при соучастии барабанщика Лукаса Фокса и сформировал Motörhead.

Спустя год в группу пришел еще один гитарист. Ларри это не понравилось и он покинул коллектив.

Впоследствии Уоллис играл в группах Shagrat, Blodwyn Pig и Pink Fairies, некоторое время был участником UFO, а также стал продюсером и создал собственный лейбл Stiff Records. Свой единственный сольный альбом Death in the Guitarfternoon он выпустил в 2001 году.

Motorhead - британская группа, которая оказала большое влияние на развитие хард-рока. Считается, что ее творчество во многом положило начало спид-металлу. Группа распалась в 2015 году после смерти от рака ее лидера Лемми Килмистера. Всего коллектив выпустил 22 альбома.

  • В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он умер в четверг, 19 сентября, в одной из парижских больниц, где находился в последнее время.
  • Американский композитор и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автомобильной аварии в Южной Каролине (США). На момент смерти музыканту был 41 год.

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