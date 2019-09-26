RU  UA

Лайм

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке: кто станет мужем принцессы Беатрис

Насколько известно, пара знакома еще с детства

четверг, 26 сентября 2019, 14:16
читати статтю українською

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II - принцесса Беатрис - объявила о помолвке с возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци, с которым знакома с самого детства.

Слухи о предстоящей свадьбе пары ходили по страницам СМИ уже давно, и вот 26 сентября на официальной странице Букингемского дворца в Instagram появилась долгожданная новость. В этом месяца герцог и герцогиня Йоркские обручилась, а свадьбу сыграют уже в 2020 году.

Согласно приведенной информации, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее избранник - итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци - обручились в Италии. Там же для этой новости пару фотографировала принцесса Евгения.

"Мы очень рады поделиться с вами новостью о нашей помолвке. Мы счастливы, что проведем эту жизнь вместе и с нетерпением ждем нашей свадьбы. У нас так много общих интересов, мы разделяем общие ценности и уверены, что это сплотит нас на долгие годы совместной жизни, полной любви и счастья", - прокомментировали эту новость будущие супруги.

Насколько известно, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства. Их отношения завязались как раз после свадьбы принцессы Евгении. Правда, в тот момент молодой бизнесмен был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад даже родила ему сына.

Всплывшие подробности из личной жизни Моцци грозили королевской семье скандалом, однако принцесса Беатрис не является наследницей престола, а потому не нуждается в личном одобрении королевы, которая не поощряет подобные союзы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

На кухне француженки нашли картину XIII века: она и не думала, сколько стоит эта "старая икона"

Все эти годы хозяйка квартиры считала ее обыкновенной старой иконой

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Арчи: в сети снова спорят, на кого же похож юный герцог

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл взяли на официальную встречу 4-месячного сына Арчи.

Пожары и люди с оружием: команда "Орла и решки" стала заложником бунта в Индонезии

В сети появились первые фотографии города, охваченного беспорядками

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: