Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке: кто станет мужем принцессы Беатрис

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II - принцесса Беатрис - объявила о помолвке с возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци, с которым знакома с самого детства.

Слухи о предстоящей свадьбе пары ходили по страницам СМИ уже давно, и вот 26 сентября на официальной странице Букингемского дворца в Instagram появилась долгожданная новость. В этом месяца герцог и герцогиня Йоркские обручилась, а свадьбу сыграют уже в 2020 году.

Согласно приведенной информации, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее избранник - итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци - обручились в Италии. Там же для этой новости пару фотографировала принцесса Евгения.

"Мы очень рады поделиться с вами новостью о нашей помолвке. Мы счастливы, что проведем эту жизнь вместе и с нетерпением ждем нашей свадьбы. У нас так много общих интересов, мы разделяем общие ценности и уверены, что это сплотит нас на долгие годы совместной жизни, полной любви и счастья", - прокомментировали эту новость будущие супруги.

Насколько известно, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства. Их отношения завязались как раз после свадьбы принцессы Евгении. Правда, в тот момент молодой бизнесмен был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад даже родила ему сына.

Всплывшие подробности из личной жизни Моцци грозили королевской семье скандалом, однако принцесса Беатрис не является наследницей престола, а потому не нуждается в личном одобрении королевы, которая не поощряет подобные союзы.

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