Королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри в доме их мечты

Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри была потрясающим историческим событием, которым любовались люди во всем мире. Но, согласно сообщению Mirror, вскоре после праздника герцог и герцогиня Сассексские столкнулись с разочарованием: королева Елизавета II отклонила их просьбу о заселении в самый большой замок Великобритании.

Предполагается, что пара изначально облюбовала жилые комнаты Виндзорского замка и спросила королеву, можно ли занять их после свадьбы. Но бабушка Гарри ответила отказом, вместо этого предоставив молодоженам коттедж Фрогмор, который находится всего в 1 км от замка их мечты. На восстановление коттеджа ушло колоссальные 2,4 миллиона фунтов стерлингов (2,95 млн долларов).

СМИ сообщает, что королева отклонила просьбу внука, поскольку сочла жизнь в Виндзорском замке "не совсем уместной для молодой семьи".

Накануне свадьбы Меган переехала в маленький коттедж принца Гарри в Кенсингтонском дворце, который находится всего в нескольких шагах от места жительства принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако незадолго до рождения Арчи Харрисона (6 мая 2019 года) пара переехала в новый дом.

Большинство деталей о новом доме принца Гарри и Меган Маркл держится в секрете, но СМИ поделились некоторыми любопытными деталями.

Чтобы превратить Фрогмор-коттедж в дом своей мечты, пара заручилась помощью дизайнера Вики Чарльз, стоящей за декором сети отелей и клубов Soho House. Сегодня построенный в 1872 году коттедж наполнен всеми последними технологиями, и хозяева могут контролировать их со своих телефонов. Также в коттедже был установлен экологический котел стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, чтобы семья всегда имела доступ к горячей воде.

Коттедж Фрогмор находится всего в 200 метрах от Длинной аллеи, открытой для туристов, поэтому здесь много охраны, которая также финансируется британскими налогоплательщиками. Но накануне переезда пары Кен Уорф, бывший офицер королевской безопасности, сказал, что система охраны нуждается в усовершенствованиях.

"Расходы на строительство и меры безопасности могут вырасти до 5 миллионов фунтов стерлингов в первый год. Этих трат можно было бы избежать, если бы они решили остаться в Кенсингтонском дворце", - сказал он.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл угодили в скандал из-за частного самолета. Пару обвинили в лицемерии, но на их защиту встали мировые знаменитости.

Несмотря на шумиху в СМИ, Меган Маркл продолжает заниматься благотворительностью. Так, она показала коллекцию одежды для малоимущих женщин

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.