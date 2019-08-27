RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри в доме их мечты

После свадьбы семья хотела переехать в Виндзорский замок, но Елизавета II выступила против

вторник, 27 августа 2019, 17:32
читати статтю українською

Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри была потрясающим историческим событием, которым любовались люди во всем мире. Но, согласно сообщению Mirror, вскоре после праздника герцог и герцогиня Сассексские столкнулись с разочарованием: королева Елизавета II отклонила их просьбу о заселении в самый большой замок Великобритании.

Предполагается, что пара изначально облюбовала жилые комнаты Виндзорского замка и спросила королеву, можно ли занять их после свадьбы. Но бабушка Гарри ответила отказом, вместо этого предоставив молодоженам коттедж Фрогмор, который находится всего в 1 км от замка их мечты. На восстановление коттеджа ушло колоссальные 2,4 миллиона фунтов стерлингов (2,95 млн долларов).

СМИ сообщает, что королева отклонила просьбу внука, поскольку сочла жизнь в Виндзорском замке "не совсем уместной для молодой семьи".

Накануне свадьбы Меган переехала в маленький коттедж принца Гарри в Кенсингтонском дворце, который находится всего в нескольких шагах от места жительства принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако незадолго до рождения Арчи Харрисона (6 мая 2019 года) пара переехала в новый дом.

Большинство деталей о новом доме принца Гарри и Меган Маркл держится в секрете, но СМИ поделились некоторыми любопытными деталями.

Чтобы превратить Фрогмор-коттедж в дом своей мечты, пара заручилась помощью дизайнера Вики Чарльз, стоящей за декором сети отелей и клубов Soho House. Сегодня построенный в 1872 году коттедж наполнен всеми последними технологиями, и хозяева могут контролировать их со своих телефонов. Также в коттедже был установлен экологический котел стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, чтобы семья всегда имела доступ к горячей воде.

Коттедж Фрогмор находится всего в 200 метрах от Длинной аллеи, открытой для туристов, поэтому здесь много охраны, которая также финансируется британскими налогоплательщиками. Но накануне переезда пары Кен Уорф, бывший офицер королевской безопасности, сказал, что система охраны нуждается в усовершенствованиях.

"Расходы на строительство и меры безопасности могут вырасти до 5 миллионов фунтов стерлингов в первый год. Этих трат можно было бы избежать, если бы они решили остаться в Кенсингтонском дворце", - сказал он.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ким Кардашьян попала на обложку арабского Vogue и дала интервью своему мужу

Американская телезвезда Ким Кардашьян украсила страницы Vogue Arabia и рассказала о семье и славе.

Тимур Мирошниченко снова станет отцом: жена ведущего беременна через год после рождения первенца

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко поделился радостной новостью - он скоро снова станет отцом.

Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП

Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал о перенесенной операции и похвастался первыми успехами реабилитации.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: