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Группу KAZKA снова винят в плагиате: мы спросили ее представителей, как так получилось

В Mamamusic объяснили схожесть с корейским треком в YouTube

понедельник, 30 сентября 2019, 14:56
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Вокруг украинской группы KAZKA снова сгущаются тучи: музыкантов и их июньский сингл "Пісня Сміливих Дівчат" винят в плагиате, менеджер Юрий Никитин комментировать ситуацию отказывается. Все это отличные предпосылки для очередного "скандала" и пиршества хейтеров в соцсетях.

30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher. Прослушав "Пісню Сміливих Дівчат" и февральский трек PIRI, действительно можно услышать аналогичный семпл. Но является ли это плагиатом, который сейчас так живо стали обсуждать в сети? С этим вопросом мы обратились к представителю лейбла Mamamusic Андрею Уреневу.

На наши вопросы один из менеджеров группы ответил дистанционно. Но, казалось, вздохи Уренева, который слышит об очередном "скандале" вокруг KAZKA, были ощутимы даже в тексте: "Только совсем не разбирающийся в музыке человек может назвать использование сэмплов плагиатом", - ответил он.

Прежде всего представитель Mamamusic попросил обратить внимание на информацию под клипом на "Пісню Сміливих Дівчат" в YouTube, а именно на ремарку "Мелодію із SOUNDS OF KSHMR виконує Дмитро Мазуряк".

"Sounds of KSHMR - одна из royalty-free библиотек. Один раз ее покупаешь и как хочешь используешь сэмплы из них. Любой человек/артист/музыкант в мире может купить их и использовать", - добавил Уренев.

Семпл, который можно услышать в обоих треках, принадлежит диджею KSHMR и группа изначально не скрывала, что использует его в своем треке.

"KSHMR - диджей с индийскими корнями, сам придумывает эти мелодии, а музыканты с разных концов мира их играют на аутентичных инструментах. В песне KAZKA этот сэмпл переиграл Дима, чтобы этой world-music-мелодии добавить наше звучание", - пояснил далее Уренев.

При всем этом, как добавил он далее в переписке с изданием, не совсем понятно, "кому нужен новый разгон" подобных "скандалов".

Напомним, ранее в центре подобных обсуждений оказывался и трек-миллионник группы "Плакала". Как выяснилось позже, причиной стала аналогичная покупка семплов из открытых ресурсов.

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