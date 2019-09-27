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У The Beatles вышел новый клип - на этот раз на одну из лучших песен Джорджа Харрисона

26 сентября альбому Abbey Road исполнилось 50 лет

пятница, 27 сентября 2019, 12:00
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На YouTube-канале британской группы The Beatles появился новый клип к песне Джорджа Харрисона Here Comes The Sun. Свой первый миллион просмотров ролик собрал менее чем за сутки.

Премьеру нового видео приурочили к 50-летию альбома Abbey Road, который вышел 26 сентября 1969 года. К этой же дате стартовали продажи его переиздания.

Альбом Abbey Road считается последней официальной студийной записью The Beatles, так как вышедший через год Let It Be на самом деле был записан раньше.

Abbey Road вошла в рейтинг лучших пластинок ХХ века. Особой популярностью пользовалась и обложка альбома, на которой музыканты переходят дорогу к студии звукозаписи Эбби Роуд в Лондоне.

К юбилею альбома The Beatles выпустили переиздание c редкими записями тех лет, а также клип на Here Comes The Sun - один из хитов Abbey Road и одну из лучших песен Джорджа Харрисона.

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