Том Круз в метро Киева: появились подробности о визите актера в Украину

С вечера 30 сентября в сети не утихает ажиотаж вокруг новости о приезде голливудского актера Тома Круза в Киев. Поздно вечером в понедельник знаменитость заметили на станции метро Золотые ворота.

Как стало известно утром 1 октября, в Киеве звезда картин "Миссия невыполнима", "Война миров" встретился с президентом Владимиром Зеленским. Согласно информации в пресс-службе гаранта, в Украине актер намерен развернуть свой новый кинопроект.

В сети также появился скриншот переписки с Томом Крузом в "привате" соцсети Instagram. В ответ на вопрос о приезде в Киев актер заверил, что речь идет об обыкновенной рабочей поездке и других ее деталей раскрыть он не может.

Вскоре после этого в Facebook появились и первые совместные фото Тома Круза с Владимиром Зеленским в Офисе президента. На текущий момент подробностей о визите актера мало, но у президента говорят, 57-летний Круз подыскал в Украине локации для своего нового кинопроекта и лично приехал в столицу, чтобы обсудить возможность работы на ним.

Ранее в Киеве погостил знаменитый голливудский кинозлодей Дэнни Трехо. Звезда картин "От заката до рассвета" и "Мачете" стал специальным гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019. Читайте наше небольшое интервью с актером.

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