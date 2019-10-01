В метро Киева голливудскую звезду заметили в компании с помощником Зеленского: фото и видео

Известный голливудский актер Том Круз побывал в метрополитене Киева.

Как сообщает "Информатор", актер посетил станцию "Золотые ворота".

В то же время в сети появилась информация, что на станции метро Круз был в компании помощника президента Украины Андрея Ермака.

Очевидцы сообщают, что актер спустился в метро в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали.

Отметим, что на официальной странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook уже подтвердили информацию о приезде Тома Круза.

Интересно, что у актера официальных заявлений о визите в Киев не делали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава Офиса президента Андрей Богдан отсутствовал в составе украинской делегации на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.