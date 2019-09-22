Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Дэнни Трехо - один из самых узнаваемых актеров Голливуда. Вы можете не знать его фильмографию, но наверняка запомнили его лицо и весьма правдоподобный образ плохого мексиканского парня из фильмов вроде "Мачете", "Отчаянный", "хХх", "Дети шпионов" или "От заката до рассвета". Вы могли видеть Трехо в клипах и сериалах, слышать его голос в видеоиграх. Всего же на счету кинозлодея более 300 различных проектов.

В эти выходные, 21 и 22 сентября, Трехо стал специальным гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019 в Киеве. Мы встретились с актером в его гримерке незадолго до выхода на главную сцену, чтобы расспросить о его нелегком прошлом и столь увлекательном настоящем.



Фото: Марина Нижник

- Дэнни, как настроение? Добро пожаловать в Украину.

О, все отлично. Спасибо.

- Это ваш первый визит к нам. В Киеве вы уже второй день, как впечатления? Было время прогуляться, осмотреться?

Потрясающе. Очень уютно здесь, красиво. И да, сегодня нас сводили в очень красивое религиозное место… как же оно называется…

- Лавра? Вероятно, смотрели церкви Киево-Печерской лавры?

Да. Точно. Очень душевное место.

- Вы сегодня здесь и это очень впечатляет. Вы согласились на длительный перелет, чтобы пообщаться с поклонниками, посетить фестиваль в стране, в которой никогда не были. Вы всегда так легки на подъем?

Скорее мне просто нравятся такие возможности - вот так просто пообщаться с поклонниками, людьми, которые меня любят. Потому что куда сложнее сделать это, когда я, к примеру, бегу по аэропорту. Здесь это можно.

- Что ж, воспользуюсь этой возможностью, поговорим немного о вас. Дэни, столько фильмов, столько разных проектов в сфере кино, музыки, видеоигр… что сами чувствуете, оглядываясь на это число, на все эти годы?

Обожаю все это. Знаете, занятой человек успевает все. И мне это нравится - жить в таком графике.

- Ваша биография впечатляет. Вы неоднократно уже говорили о непростой молодости, годах до прихода в кино, в которых было все - наркотики, потасовки, банды, тюрьмы. Нет смысла повторяться, но позвольте спросить вот что - вам никогда не приходилось жалеть, что жизнь сложилась именно так?

Нет. Думаю, то, где ты начинал, не имеет никакого значения. Важно другое - где ты сегодня и где ты закончишь. Да, старт был довольно жесткий, но финиш уже куда приятнее (смеется).

- То есть верите в судьбу, что так было предначертано?

Скорее в закономерность - чем лучше человек, тем лучше складывается его жизнь. Я посвятил свою помощи другим людям и она повернулась в лучшую сторону (после нескольких сроков в тюрьме и проблем с алкоголем и наркотиками Дэнни Трехо стал активно помогать людям с зависимостью: консультировать, проводить встречи и общаться на эти темы со школьниками и студентами - Ред.).

- Помните ли вы тот момент, когда решили кардинально изменить свою жизнь? Вы провели в тюрьмах 10 лет, но однажды все же сказали себе: "Стоп. Довольно. Пора что-то менять".

Май 1968-го. Синко де Майо (национальный мексиканский праздник, отмечается ежегодно 5 мая в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле - Ред.). У меня были неприятности, я здорово влип и понял, что с этим нужно что-то делать. Завязывать, иначе я рискую провести остаток жизни за решеткой.

- Вы о бунте в Сан-Квентине?

Да (тогда в тюрьме Сан-Квентин, где Трехо отбывал свой последний пятилетний срок, случился бунт, в котором принял участие и сам актер, - Ред.).

- И насколько знаю, тогда же вам грозила смертная казнь в газовой камере за нападение на охранника тюрьмы?

Да. Я бросил камень, который угодил прямо в голову лейтенанту. Но позже дело было закрыто, так как не нашлось ни свидетелей, ни доказательств. Слава Богу, все обошлось. И это как раз тот самый момент, который изменил мою жизнь. Синко де Майо. Тогда я заключил сделку с Богом.

- С Богом?

Да, я просто сказал: "Если ты позволишь мне умереть достойно, я буду повторять твое имя каждый день, и сделаю все возможное, чтобы помогать другим". И такова сегодня моя жизнь. Каждый день я стараюсь помочь, сделать что-то для других. Что угодно.

- Тюрьмы, бунты. Все это позже было с вами в фильмах и клипах. И все на реальном опыте. Вспомнить, к примеру, те же ролики Slayer к песням Repentless и Pride In Prejudice.

Да. Я "дирижировал" в обоих (смеется).

- В кино вы попали совершенно случайно...

Да (отбывая сроки в тюрьмах, Трехо всерьез занимался боксом, участвовал и побеждал в соревнованиях. В 1985 году его наняли в качестве тренера для актера Эрика Робертса, который играл тюремщика-боксера в картине Андрея Кончаловского "Поезд-беглец". Трехо настолько понравился режиссеру, что тот решил пригласить его в кадр и выйти на ринг против персонажа Эрика Робертса - Ред).

- … и в этой сфере вы все же прославились как "плохой парень", злодей. Вам по душе этот образ?

Образ - просто образ. Мне платили за него и давался он мне легко. Я учился играть и это превращалось в работу.

- Кстати, как-то вы упоминали, что ваша внешность частенько способствовала тому, что вы оказывались в неприятностях. Но соответствует ли она вашему характеру, образу жизни вне кадра?

Абсолютно.

- То есть вы действительно плохой парень?

А, нет, что вы. Милейший из всех, которых вы можете встретить (смеется). Просто, находясь в тюрьме, приходится формировать такой образ, чтобы другим неповадно было задираться с тобой. С ним ты и живешь. Но когда оказываешься на свободе, уже задумываешься о том, как избавиться от этого облика. Тебе приходится быть первым, кто скажет другим "Здравствуйте", понимаете?

- Вас легко разозлить? Вывести из себя?

О, нет. Это очень трудно. Я никогда не стану ругаться с людьми. Я просто уйду и все.

- Каково было увидеть себя в кино впервые, когда вышел "Поезд-беглец"?

Я снялся в "Поезде-беглеце" и буквально сразу после него еще в четырех фильмах. Но когда смотрел на себя в "Поезде...", я думал: "Вот оно! Это может быть настоящей работой. Я это могу. Могу играть крутого плохиша и зарабатывать этим на жизнь". И это до сих пор моя работа.

- Позже, в 1995-м году, вас пригласили на роль в картине "Отчаянный" Роберта Родригеса, который оказался вашим троюродным братом. Вы правда оба не знали об этом до встречи на площадке?

Да, мы и познакомились только на площадке "Отчаянного".

- Обалдеть просто. И как вы это выяснили?

Однажды родственники из Сан-Антонио приехали навестить меня и увидели там Роберта. Говорят такие: "Эй, так это же на кузен" (смеется). Вот так и выяснилось.

- Как на это отреагировал Родригес?

Подошел ко мне со словами "Hey, primo", что означает "кузен" на испанском. Посмеялись и вернулись к работе. Возвращались и позже. Ему нравился мой образ. Он говорил, что я напоминаю людям того самого плохого парня из их старшей школы.

- Каково работать с Родригесом? Какой он?

О, Роберт замечательный. Потрясный режиссер. Он умеет раскрывать людей максимально с минимальными для этого усилиями. Он просто говорит. Он как учитель и действительно учит очень многому. Он же, кстати, учил моего сына Гилберта, который снимал меня в фильме From A Son (сюжет картины "От сына" рассказывает о смерти сына наркомана от передозировки и дальнейшей жизни его отца - Ред.).

- Возможно, он и вас научил чему-нибудь? Вспомните самый ценный его совет, урок?

"Не играй, - говорил мне. - Просто будь собой. Если ты настоящий, настоящим будет и фильм". И вы знаете, это забавно, но он был прав.



Фото: Марина Нижник

- Как обычно выбираете роли? На что обращаете внимание, когда вас приглашают?

Я работаю с агентством. В компанию приходят по десять сценариев в неделю, но они собирают их и позже высылают мне только три. Точнее, их синопсисы, которые уже читаю я. Три лучших на их взгляд, и у них здорово получается, обычно они угадывают. Сперва я, конечно, смотрю, что там по деньгам, а потом уже читаю синопсис (смеется).

- Возможно, есть роль, которую хотели бы сыграть, но пока не было такой возможности?

Я берусь за предложения, которые поступают. Я понимаю о чем вы говорите, но все-таки это просто моя работа. Я не перебираю. Если поступает хорошее предложение, мы начинаем работать. К примеру, сейчас мы работаем над фильмом Social Security - он забавный, там есть немало экшена. Это мое, погнали.

- Но, играя "плохого парня", вы наверняка еще и здорово импровизируете?

Конечно. Фишка в том, что "хороший парень" не станет ругаться в кадре. Будет сидеть и пить молоко. А вот "плохой парень" может делать все, что ему вздумается. И это то, к чему меня также привел Родригес. Поглядите на Мачете. Режиссеры доверяют мне, и в кадре я не обязательно должен строго следовать тому, что написано на бумажке. Тюрьмы, ограбления, гангстеры… я знаю эту жизнь.

- Задумывались ли вы, что если бы не кино?

До кино я работал с наркозависимыми. Я и сегодня работаю на компанию Western Pacific Med Corp и мы вытаскиваем зависимых. Думаю, так и занимался бы этим. Скажем, если бы идея с кино провалилась, вернулся бы к прежней работе.

- Здорово. Напоследок задам пару коротких вопросов. Отвечать можно также коротко. Чего боится Дэнни Трехо?

Наручников (смеется).

- Есть ли что-нибудь такое, чего вы никогда не простите?

Нет. Главное - не обижайте мою семью. Бог прощает все, поэтому…

- Пенсия в тишине и спокойствии где-нибудь у моря или безбашенная карусель до последнего вздоха?

Пожалуй, безбашенная карусель.

- Лучший способ отдохнуть?

Поковыряться в моих старых машинах.

- Коллекционируете машины? Сколько у вас их?

Да, и собак. Обожаю собак, у меня их четыре. А машин - уже пять.

- Есть среди них любимая?

О, да. Buick Riviera, 1965 года.

- Что для вас успех?

Это когда ты просыпаешься по утрам с улыбкой. Думаю, это он и есть.

- Три лучшие фильма с Дэнни Трехо?

"Мачете", "Схватка" и "За кровь платят кровью". Ну и посмотрите "От сына". Наверное, это единственный фильм, за просмотром которого я плакал.

Международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019 прошел 21 и 22 сентября на территории киевского арт-завода "Платформа". В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. На этот раз организаторы фестиваля встретили еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира. Хедлайнерами мероприятия стали соавтор культовой игры Doom Джон Ромеро, американские актеры Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд ("Назад в будущее").

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