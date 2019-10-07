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Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа: "Предложение, от которого нельзя отказаться"

Актер высмеял давление лидера США на украинского коллегу

понедельник, 7 октября 2019, 18:31
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Актер и комик Джим Керри ("Маска", "Лжец, Лжец") опубликовал в сети карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Как отметил Керри на личной странице в Twitter, "Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться". Похоже, таким образом актер обыграл давление президента США на украинского коллегу, в котором того обвинили вскоре после обнародования стенограммы телефонного разговора.

На картину Джим также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо "Крестный отец": "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери". Менее чем за сутки пост Керри собрал более 2 тыс. ретвитов и свыше 13 тыс. лайков.

Напомним, актер Джим Керри сегодня известен не только деятельностью в кино, но и страстью к рисованию. В частности, Керри любит карикатуры на социальные и политические темы.

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