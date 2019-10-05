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Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны, разочаровавшемся в голливудском кино

Дата выхода и название книги неизвестны

суббота, 5 октября 2019, 17:16
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Квентин Тарантино, режиссер нашумевшей картины "Однажды в Голливуде" пишет роман о ветеране Второй мировой войны, который после возвращения домой теряет интерес к голливудскому кино, поскольку после ужасов фронта фильмы выглядят слишком наивными и детскими.

Об этом он рассказал в беседе с коллегой-режиссером Мартином Скорсезе для Гильдии режиссеров США, пишет IndieWire.

"У меня там персонаж, который был на Второй мировой войне и видел много кровопролитных сцен. И теперь он вернулся с фронта, а на дворе 50-е, и фильмы его больше не трогают. Он находит их детскими после всего, что пережил сам. Голливудские фильмы для него - просто фильмы. И тогда он, абсолютно случайно, начинает увлекаться зарубежными фильмами Куросавы и Феллини... И он такой: "Ну, может быть, в них есть что-то большее, чем эта голливудская фальшивка", - рассказал Квентин Тарантино.

Режиссер добавил, что параллельно с написанием книги пересматривает фильмы послевоенной эпохи глазами своего персонажа, размышляя как герой может воспринимать их.

Когда выйдет и как будет называться книга, Тарантино не уточнил. Ранее Квентин объявил, что планирует писать романы и пьесы после завершении карьеры режиссера. Это произойдет, когда он снимет свой десятый фильм.

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