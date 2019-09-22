Трамп раскрыл интересные детали телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 22 сентября, заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, имея ввиду разговор о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Кандидат демократов в президенты Джо Байден "допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном", - сказал Трамп. - Он говорил с сыном, он снова солгал".

При этом, Трамп заверил журналистов, что 25 июля он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и у него не будет проблем с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани относительно показаний перед Конгрессом.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", - сказал Трамп.

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса.