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Голосом Елены Зеленской заговорят герои японских сказок

Первая леди Украины присоединилась к социальному проекту #Книгищоговорять

четверг, 10 октября 2019, 11:14
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Супруга президента Украины Елена Зеленская в рамках проекта для детей с проблемами зрения озвучит две японские сказки - "Момотаро" и "Две лягушки".

Об этом первая леди рассказала на личной странице в Instagram, где также поделилась фотографией из студии звукозаписи: "В течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту".

Как подчеркнула в своем посте Зеленская, на сегодняшний день проблемы со зрением испытывают 60-80% украинских детей: "Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс".

Пользуясь случаем, супруга гаранта также призвала к участию в инициативе людей, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения.

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