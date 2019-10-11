RU  UA

Лайм

Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве

В клипе "White Mercedes" сжигают и давят автомобили

пятница, 11 октября 2019, 11:48
читати статтю українською

Британская певица и автор песен Charli XCX выпустила новый клип на песню "White Mercedes", снятый на пустыре в киевском районе Троещина. Эта локация уже появлялась в музыкальных видео таких зарубежных звезд, как Foals, Paolo Nutini и MØ.

В клипе Charli XCX поет в подвешенном на погрузчике белом автомобиле, танцует на крыше пикапа, безучастно наблюдает за уничтожением машин и гладит белоснежного коня. Песня при этом посвящена сложным романтическим переживаниям лирической героини, которая считает, что не заслуживает своего возлюбленного.

На YouTube фанаты певицы заметили, что в клипе все же не фигурирует ни одного автомобиля марки Mercedes.

"Ни один Mercedes не пострадал при создании этого видео", - шутят в комментариях.

Над производством клипа для британской певицы работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film, которая ранее сотрудничала с такими музыкантами, как Hurts, Rag’n’Bone Man, Tame Impala, Twenty One Pilots, FK Twigs и Coldplay.

  • Украинский певец Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом. Соавтором трека выступила Джерри Хейл, ставшая популярной после хита "Охрана, отмена"
  • Ранее певица Мишель Андраде выпустила страстный клип с судьей шоу Танці з зірками-2019 Франсиско Гомесом

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Впереди тяжелые времена: Ада Роговцева обратилась к украинским военным

14 октября в Украине отметят День защитника Украины, с которым актриса и поздравила военных

Принц Гарри и Эд Ширан записали забавное видео в честь Дня психического здоровья

В Инстаграме принца Гарри появилось видео с Эдом Шираном о психических расстройствах

На "Танці з зірками" вернется легенда паркета: мастеру вот-вот исполнится 90

Знаменитый танцор вернется на проект Танці з зірками 2019, где займет место за судейским столом

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: