Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве

Британская певица и автор песен Charli XCX выпустила новый клип на песню "White Mercedes", снятый на пустыре в киевском районе Троещина. Эта локация уже появлялась в музыкальных видео таких зарубежных звезд, как Foals, Paolo Nutini и MØ.

В клипе Charli XCX поет в подвешенном на погрузчике белом автомобиле, танцует на крыше пикапа, безучастно наблюдает за уничтожением машин и гладит белоснежного коня. Песня при этом посвящена сложным романтическим переживаниям лирической героини, которая считает, что не заслуживает своего возлюбленного.

На YouTube фанаты певицы заметили, что в клипе все же не фигурирует ни одного автомобиля марки Mercedes.

"Ни один Mercedes не пострадал при создании этого видео", - шутят в комментариях.

Над производством клипа для британской певицы работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film, которая ранее сотрудничала с такими музыкантами, как Hurts, Rag’n’Bone Man, Tame Impala, Twenty One Pilots, FK Twigs и Coldplay.

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