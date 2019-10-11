Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом

Украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену. Музыкант представил трек "Теперь тебе 30" по аналогии с хитом "Мне уже 20", который в свое время исполнял в дуэте с Вадимом Олейником.

Вместе с песней Дантес представил и клип. Режиссером видео выступил Леонид Колосовский, известный по клипам для групп "Время и Стекло", Mozgi, а также российской группировки "Ленинград". Клип получился ироничным, высмеивающим проблемы 30-летних людей.

"Я прихожу, прихожу красиво! Очень страшно! Все, как в первый раз! Очень жду от вас рецензий и комментариев! Потому что конструктив - это действительно важно! С премьерой нас всех!", - прокомментировал Дантес.

Порадовалась возвращению мужа в музыку и певица Надя Дорофеева. "Я так счастлива! Владимир Дантес - ты снова поешь! С премьерой, любовь", - написала в своем Instagram солистка "Время и Стекло".

Интересно, что соавтором трека "Теперь тебе 30" выступила певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), ставшая популярной после хита "Охрана, отмена".

Напомним, что группа "ДиО.фильмы" распалась в 2015 году. Вадим Олейник ушел в сольное плавание, а Владимир занялся телевизионной карьерой. Дантес вел кулинарное тревел-шоу "Еда, я люблю тебя", а также появлялся в таких проектах, как "Богиня шопинга" и "Маленькие гиганты".

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