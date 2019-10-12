Судей Х-фактора покорила 17-летняя певица-сирота: видео

12 октября на телеканале СТБ показали 5 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришла победительница проекта "Голос.Діти" - 17-летняя Элина Иващенко из Броваров.

Девушка сирота, детство ее было нелегким. Ее оскорбляли одноклассники из-за лишнего веса. "Меня сильно травили, могли толкнуть, потому что я всегда была пышечкой. Для меня это было неприятно, как и для любого ребенка", - рассказала Элина. Но благодаря любви дедушки и бабушки и чудесному голосу она всегда идет только вперед.

"Раньше я была маленькой девочкой, которая была наивной и неопытной, а сейчас я взрослая. Я начинаю все с нуля, с новой страницы, и снова у меня в жизни появилась мечта - победить в "Х-факторе", - добавила юная вокалистка.

Элина блестяще исполнила песню Деми Ловато - Stone Cold и заставила судей аплодировать стоя.

"Какой крутой ребенок, какой тембр, какая подача. Если она так поет в 17, то что она будет делать в 30", - восхитилась Полякова. Элина вызвала восторг и у Дмитрия Шурова: "Теперь я понимаю, что 10 юбилейный сезон будет зашибись", - сказал он. Каменских и Кондратюк также оставили позитивную оценку, и с четырьмя "да" девушка отправилась готовиться к следующему этапу шоу.

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