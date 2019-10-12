RU  UA

Лайм

Судей Х-фактора покорила 17-летняя певица-сирота: видео

Элина Иващенко - победительница шоу "Голос.Діти"

суббота, 12 октября 2019, 20:09
читати статтю українською

12 октября на телеканале СТБ показали 5 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришла победительница проекта "Голос.Діти" - 17-летняя Элина Иващенко из Броваров.

Девушка сирота, детство ее было нелегким. Ее оскорбляли одноклассники из-за лишнего веса. "Меня сильно травили, могли толкнуть, потому что я всегда была пышечкой. Для меня это было неприятно, как и для любого ребенка", - рассказала Элина. Но благодаря любви дедушки и бабушки и чудесному голосу она всегда идет только вперед.

"Раньше я была маленькой девочкой, которая была наивной и неопытной, а сейчас я взрослая. Я начинаю все с нуля, с новой страницы, и снова у меня в жизни появилась мечта - победить в "Х-факторе", - добавила юная вокалистка.

Элина блестяще исполнила песню Деми Ловато - Stone Cold и заставила судей аплодировать стоя.

"Какой крутой ребенок, какой тембр, какая подача. Если она так поет в 17, то что она будет делать в 30", - восхитилась Полякова. Элина вызвала восторг и у Дмитрия Шурова: "Теперь я понимаю, что 10 юбилейный сезон будет зашибись", - сказал он. Каменских и Кондратюк также оставили позитивную оценку, и с четырьмя "да" девушка отправилась готовиться к следующему этапу шоу.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Впереди тяжелые времена: Ада Роговцева обратилась к украинским военным

14 октября в Украине отметят День защитника Украины, с которым актриса и поздравила военных

Принц Гарри и Эд Ширан записали забавное видео в честь Дня психического здоровья

В Инстаграме принца Гарри появилось видео с Эдом Шираном о психических расстройствах

Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве

Клипы, снятые в Киеве - британская певица Charli XCX сняла видео на песню White Mercedes на Троещине

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: