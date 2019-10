Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск

5 октября на канале СТБ вышел 4 выпуск 10 сезона шоу "Х-фактор". В этот раз в команду судей вошли Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник и Оля Полякова, а среди конкурсантов оказались опытные украинские артисты - основатель популярного в 90-х дуэта Аква Вита и участница распавшейся в 2019 году группы Panivalkova. Lime собрал самые интересные моменты шоу.

Первой на сцену вышла участница 6 сезона "Х-фактора" Валерия Кудрявец. В 2015 году, когда девушке было всего 16 лет, она прошла отборочный тур и попала в тренировочный лагерь. Тогда ей не удалось справиться с нагрузкой: она покинула проект и не пела 2 года. Но теперь Валерия вернулась в любимое шоу с намерением победить. Она эмоционально исполнила песню британской исполнительницы Birdy "Strange birds" и получила 4 "да".

"В такой голос нужно вкладывать все: всю свою душу, все свои чувства. Потому что это сильный голос, которым ты можешь пробить весь мир", - сказал судья Х-фактор 10 Олег Винник, недавно ставший фигурантом скандала в связи с участием в российском видео "за мир".

Участник кастинга в 4 выпуске шоу "Х-фактор" 10 Антон Гвоздик растрогал публику историей своей жизни: в 16 лет он потерял мать и оказался в детском доме. Справиться с горем ему помогла музыка. Юноша брал ключи от музыкального кабинета и занимался пением, вспоминая о том, что когда-то пообещал маме стать знаменитым. Теперь, в возрасте 27 лет, Антон вышел на сцену с яркой песней Тамары Гвердцители "Очі на піску". Публика аплодировала со слезами на глазах, трое судей сказали участнику "да", но Андрей Данилко выступил вразрез с мнением коллег.

"Когда я слушаю, как зрители реагируют, я думаю: "Это им сказали хлопать, или им действительно нравится?" Когда вы поете внизу это еще можно слушать, но когда припевы - это, конечно, жесть. Это очень истерично и даже неприятно слушать. Я вам говорю нет", - сказал музыкант, за что был освистан публикой. Так или иначе, Гвоздик прошел отборочный тур и отправился в тренировочный лагерь Х-фактор.

Одним из самых запоминающихся в 4 выпуске "Х-фактора" 2019 стало выступление 32-летней госслужащей Анны Иваницы. Девушка с эффектной внешностью и пышной грудью вышла на сцену в платье с глубоким декольте. Судьи начали открыто обсуждать ее фигуру, а Олег Винник поднялся на сцену, чтобы рассмотреть ее тело. Когда Анна выразительно спела песню Леди Гаги "Always Remember Us This Way", Оля Полякова и Настя Каменских высказали бурное удивление, что девушка с такой фигурой может оказаться неплохой вокалисткой.

Выступление бывшей ведущей программы "Ревизор: Магазины" Наталии Кудряшовой на "Х-Фактор 10" закончилось спором Оли Поляковой и Насти Каменских. Наталия исполнила арию Пепиты из оперетты "Свободный ветер".

"Я знаю, что академическим вокалом тут никого нельзя зацепить. Эти люди воспитывались на другой музыке, не учились в консерватории, а я скажу вам, что это было очень хорошо, свежо и артистично. Я говорю вам да", - сказала Полякова.

"Важно не только, как и где ты учился, Оля. Важен результат. Я в прошлом году выиграла это шоу, и знаю, что нужно для того, чтобы идти только вперед", - парировала Каменских. Когда Кудряшова покинула сцену, между судьями продолжилась перепалка.

"Оля, что ты мазу тянешь за таких вокалистов. Ты же сама не поешь так на сцене. Только вкрапления у тебя есть. Ты умеешь так петь, это очень круто. Но покажи, кто у нас есть известный, кто так вот орет? - вспылила Каменских. - Я так тоже могу. У меня такой диапазон, что меня просто звали в оперу, но я отказалась. Мне это не интересно".

Неожиданным событием стало появление на сцене основателя и участника популярной в 90-е украинской группы Аква Вита Игоря Балана. 47-летний музыкант после распада проекта в 2002 году продолжал работать в шоу-бизнесе в качестве аранжировщика, композитора и автора песен, но не чувствовал себя реализованным. Он исполнил песню собственного сочинения, которую позже отдал Виктору Павлику, - "Город зеленого цвета".

"Кому, как ни вам знать, что шоу-бизнес - это минное поле, - обратился Балан к судьям Х-Фактора, констатировав, что подорвался на нем. - Мне приходится начинать с нуля".

Исполнение Балана оказалось неудачным: Полякова и Данилко поддержали его участие проекте, а Каменских и Винник выступили против.

В свете популярности движения #MeToo и бесконечных скандалов с домогательствами поступок Андрея Данилко по отношению к экс-участнице украинской инди-поп группы Panivalkova Ирине Кульшенко можно назвать вопиющим. Когда девушка талантливо исполнила французскую песню "L`amant de minuit", аккомпанируя себе на синтезаторе, все судьи сказали ей "да". Обрадовавшись, Ирина решила обнять и расцеловать их. Но когда очередь дошла до Андрея Данилко, тот распустил руки, дважды потрогав ее бедра.

"Это что, незаконно?" - спросил он в ответ на замечание Оли Поляковой.

"Законно", - сказала певица, оправдав тем самым поступок коллеги.

В 4 выпуске "Х-Фактор 10" опять не обошлось без бывших коллег Насти Каменских. На сцену вышла группа NZK, фронтмен которой, Вася Напильник, был бэк-вокалистом группы Потапа и Насти в течение 5 лет. Зацепить публику музыканты решили провокационным текстом в стиле хита "Иголочки": "Я на даху, на даху я, я на даху чекаю тебе". Этого, в купе с их комичной хореографией, оказалось достаточно, чтобы получить четыре "да".

По-настоящему профессиональным стало выступления Виктории Корженок, преподавателя эстрадного вокала в академии им. Глиера. В числе ее выпускников - участница 4 сезона "Х-фактор", певица Мишель Андраде. Также в академии прослушивался победитель 6 сезона шоу Меловин.

"Он как раз поступил, и у вас потом победил", - рассказала Виктория.

Кроме работы, дома и подработки в джазовой школе, опытной вокалистке хотелось выступать. На сцене "Х-фактора 10" она исполнила хит Билла Уизерса "Ain't No Sunshine" и получила три "да". Андрей Данилко не дал прямого ответа, лишь констатировав, что ему чего-то не хватило в выступлении Виктории.

