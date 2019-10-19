Защитница Украины заставила судей Х-фактора аплодировать стоя: видео

19 октября на телеканале СТБ проходит 6 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришла девушка в военной форме Юлия Бордунова - защитница Украины.

Ей всего 22 года, а она уже успела побывать на передовой. Юлия каждый день рискует жизнью, чтобы мы могли жить привычной мирной жизнью. Девушка всегда любила петь, и даже на фронте она находила время для песни. Придти на "Х-фактор" Юлю заставили сослуживцы, они и отправили анкету на шоу.

Для выступления девушка выбрала песню Tayanna "Фантастична жінка". Участница сорвала бурные овации зала и заставила членов жюри аплодировать стоя.

"Я хочу тебя поблагодарить за то, что мы имеем возможность жить здесь мирной жизнью и не знать, и даже не чувствовать, что там идет война. Я хочу поблагодарить всех наших военных в твоем лице, и сказать вам большое спасибо за нашу мирную жизнь", - произнесла Оля Полякова, вызвав слезы у участницы.

Андрею Данилко настолько понравилось выступление, что у него впервые пошли мурашки. Вместе с тем, он заметил неточности в вокале и сказал "нет". Три "да" от остальных судей позволили Юлии пройти в тренировочный лагерь.

В 5 выпуске судей Х-фактора покорила победительница проекта "Голос.Діти" - 17-летняя Элина Иващенко из Броваров.

Провал победителя "Шанса" и фурор от героини клипа группы "Ленинград": как прошел 5 выпуск шоу Х-фактор 10.

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