Провал победителя "Шанса" и фурор от героини клипа группы "Ленинград": как прошел 5 выпуск шоу Х-фактор 10

В субботу, 12 октября, на телеканале СТБ прошел 5 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". Участники кастинга продемонстрировали звездным судьям свои певческие таланты и артистизм.

В новом выпуске судейский состав менялся дважды. Первую часть шоу номера вокалистов оценивали Игорь Кондратюк, Настя Каменских, Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Оля Полякова. Затем Кондратюка заменил итальянский тенор Алессандро Саффина, а Шурова - Андрей Данилко. The Lime собрал самые интересные моменты пятого кастинга.

Первым на сцену Х вышел Bruno Maccari, руководитель большой автомобильной компании. Мужчина родился и живет в Италии, но фанатеет от Украины. Он считает, что у нас вкусные десерты и самые красивые девушки. А еще он обожает петь. "Я очень люблю Украину и приехал показать здесь свое творчество", - сказал Бруно.

На кастинг пришла победительница проекта "Голос.Діти" - 17-летняя Элина Иващенко. Девушка сирота, детство ее было нелегким. Ее оскорбляли одноклассники из-за лишнего веса. "Меня сильно травили, могли толкнуть, потому что я всегда была пышечкой. Для меня это было неприятно, как и для любого ребенка", - рассказала Элина. Но благодаря любви дедушки и бабушки и чудесному голосу она всегда идет только вперед. На "Х-факторе" вокалистка исполнила песню Деми Ловато - Stone Cold и получила от судей четыре "да".

Следующий участник вызвал разную реакцию у членов жюри. Ян Ярош приехал на шоу из Минска. Он единственный из всей семьи решил связать жизнь со сценой, хотя оба его старших брата закончили музыкальную школу с отличием. Ян привык все делать сам, поэтому он играет на нескольких музыкальных инструментах, поет, пишет песни и сам делает аранжировки. Парень исполнил авторскую песню "Асфальт". Полякова оценила выступление и сказала вокалисту "да". А Шуров набросился с критикой. "Тот случай, когда все есть, но нет Х. Вам лучше писать песни, а не петь" - сказал Дмитрий. Судьи долго совещались и в итоге решили дать парню еще один шанс.

Настоящим сюрпризом для Дмитрия Шурова стало появление следующей участницы. Александра Курягина (Shy) уже принимала участие в "Х-факторе", тогда она так понравилась солисту Pianoбой, что он решил записать с ней песню - "Цілуй мене". Именно с этой композицией девушка и пришла на кастинг. Шуров решил поддержать вокалистку и спел с ней дуэтом.

На сцену вернулся Петр Дмитриченко. Когда-то этот молодой человек победил в проекте "Караоке на Майданї", затем – в еще одном музыкальном шоу - "Шанс". Сначала популярность вскружила Петру голову, а потом он резко поменял сферу деятельности.

"Выступление показали по телевизору и после этого начался самый большой мой пик популярности: когда люди останавливают тебя, говорят, как они переживали, кричат "Это он", когда видят. И ты просто не можешь идти по улице, а я не был к этому готов. Популярность – это очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности", - вспоминает Дмитриченко. После этого он ушел из музыки и вместе с женой открыл детский сад семейного типа, в котором сейчас 60 малышей.

Несмотря на то, что судьи были разочарованы выступлением Петра, они решили дать ему еще один шанс. Благодаря сильному вокалу и большому диапазону голоса Дмитриченко прошел в тренировочный лагерь.

Денис Рудой вышел на сцену "Х-фактора" с песней Оли Поляковой - "Мадонна". 23-летний одессит пародирует известных исполнителей. Он знает о жизни звезд не понаслышке, так как работает директором концертного агентства. Все судьи, кроме Насти Каменских, сказали Денису "да".

Хельге всего 15 лет и она не похожа на своих сверстников. Никто из одноклассников не общается с девочкой, не понимает и не разделяет ее увлечения. Кроме того, она не любит свое имя - Настя. "Оно мне не походит, ассоциируется со всем плохим", - говорит участница.

Хельга появилась перед судьями в готическом образе и спела мрачный трек We drink your blood. Поляковой понравилось исполнение подростка, Сафина сказал, что от страха едва не залез под стол, а Данилко отметил, что музыканты такого жанра долго не задерживаются на "Х-факторе". Каменских решила поддержать девочку и ее "да" спасло Хельгу от вылета.

32-летняя Александра Столярова - педагог по вокалу. У девушки 22 воспитанника, двое из которых ее дети. Она сама воспитывает 9-летнего сына и 4-летнюю дочь. Вокалистка вышла на сцену с песней группы "Бумбокс", но Данилко надоели однообразные песни на кастингах и он потребовал, чтобы участница исполнила другой трек. Необычный тембр и другая песня дали девушке путевку в следующий тур.

Мария Стопник своим выступлением произвела фурор. Когда девушка вышла на сцену, судьи сразу узнали ее. Она сыграла главную роль в скандальном клипе российской группировки "Ленинград" – i_$uss. И хотя Мария с позитивом вспоминает работу над съемкой клипа, она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео: "Я не хочу оставаться девочкой из клипа "Ленинград", – говорит Мария. – Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше".

Мария своим артистизмом и безупречным вокалом вызвала бурные овации у зала и восторг у судей. "Роскошь, очень круто, очень технично. Артистка, готовая артистка", - произнесла Полякова. Все судьи безоговорочно сказали ей "да".

Судьи Х-фактора бурно отреагировали на участницу с пышной грудью.

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