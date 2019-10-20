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Убила человека: участница Х-фактора шокировала судей своей темной историей

Девушка отсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство

воскресенье, 20 октября 2019, 13:15
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19 октября на телеканале СТБ прошел 6 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришла участница с непростой судьбой.

Виктория Петрович приехала на проект из Беларуси, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Девушка помимо воли стала убийцей и отсидела в тюрьме 14 лет. "Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это, - вспоминает она. - Четыре ножевых удара - и он умер".

"Я ненавижу себя до сих пор за это. Ненавижу за то, что лишила ребенка отца. Сейчас я общаюсь с его сыном, с его племянницей. Очень важную роли играет то, что меня простили", - говорит Виктория.

На проект девушка пришла, чтобы начать жизнь с чистого листа и стать певицей. Она исполнила песню "Я такая, как и все", но в следующий этап шоу пройти не смогла.

Оля Полякова поддержала Викторию и посоветовала ей забыть все плохое. "Постарайтесь сделать вашу судьбу честной и счастливой", - произнесла судья. "Да" сказал и Алессандро Сафина. "Х-фактор" не может закрыть перед тобой двери, в которые ты стучишь с такой силой и непосредственностью", - отметил певец.

Андрей Данилко посоветовал девушке заниматься авторскими песнями, а Настя Каменских - улучшить качество пения.

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