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В сети обсуждают образ Елены Зеленской на приеме в Японии: почему первая леди в черном

21 октября Владимир Зеленский с супругой прибыли в Японию

понедельник, 21 октября 2019, 14:54
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Пользователи Instagram и фолловеры Елены Зеленской активно обсуждают визит президента Украины с супругой в Японию. А точнее - изысканный наряд первой леди, которая на этот раз предпочла строгий черный цвет.

21 октября Владимир Зеленский прибыл с женой в Японию, куда они были приглашены на церемонию интронизации императора Нарухито. И, как можно предположить, строгие краски Елена Зеленская выбрала не только из-за статуса мероприятия.

"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Его Величество вступил на престол 1 мая, после того как его отец добровольно передал сыну Хризантемовый трон в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Впереди - очень насыщенные дни", - написала на личной странице Зеленская.

Насколько можно судить по первым фото, из самолета первая леди Украины вышла в черном пиджаке с аккуратным белым принтом одуванчика. Свой образ она дополнила черной юбкой макси.

Стоит отметить, что значение черного цвета в культуре Японии существенно отличается от его значения в Украине и других странах Европы - он символизирует радость. Так, к примеру, матери надевают на свадьбы детей черные кимоно с вышивкой, чтобы выразить радостные эмоции.

Как упомянула в своем посте Зеленская, интронизация императора - не единственные ее планы на время пребывания в Японии: "Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента".

Образ первой леди получил множество комплиментов. В комментариях под снимком пользователи соцсети называют образ Елены Зеленской "очень удачным". Как отметили некоторые, он сочетает в себе скромность и изысканность одновременно.

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