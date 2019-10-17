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Названы 100 самых влиятельный женщин Украины: в ежегодном рейтинге 59 новых имен

В их числе первая леди Украины и хип-хоп-звезда alyona alyona

четверг, 17 октября 2019, 19:28
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Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко). Всего же в списке 59 новых имен.

Как отметили авторы рейтинга, учитывая скорость происходящих перемен, в этом году они решил отказаться от расстановки участниц по местам от 1 до 100 и распределил их по категориям "Стратеги", "Кумиры", "Лидеры", "Рулевые", "Мастера" и "Бизнесвумен".

Кроме Елены Зеленской и alyona alyona в числе новых участниц оказались министр образования и науки Украины Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, теннисистка Дарья Снигур. Среди представительниц масс-медиа - телеведущая Янина Соколова, основательница издания "Украинская правда" Алена Притула, шеф-редактор интернет-издания Lb.ua Соня Кошкина, главред газеты "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая и генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко.

Примечательно, что редакция включила в свой рейтинг и польскую писательницу Ольгу Токарчук, лауреата нобелевской премии по литературе. Токарчук родилась в Польше, но имеет украинские корни.

Рейтинг самых влиятельных женщин Украины журнал публикует с 2006 года. Отбор участниц ежегодно проводится редакцией с учетом результатов экспертного опроса. Номинанток оценивают по пяти критериям: влиянию на государственные решения, влиянию на общественное мнение, бизнес-влиянию, личной известности и родственных связях.

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