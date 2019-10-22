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Король Таиланда женился на генерале и на генерал-майоре, но что-то в семье двоеженца пошло не так

Жители Таиланда активно обсуждают очередные перемены в личной жизни монарха

вторник, 22 октября 2019, 19:18
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За последние несколько месяцев 67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по меньшей мере дважды становился звездой топ-новостей в прессе. А все потому что за это время монарх сыграл две свадьбы - женился на генерале и генерал-майоре собственной армии и стал таким образом первым королем-двоеженцем за последние сто лет.

Казалось, все бы ничего, вот только что-то в семье монарха пошло не так. Как пишет The Guardian, отношения его жен так не сложились и Рама Х сделал непростой выбор - лишил младшую по званию жену всех почестей и воинских званий.

34-летняя Синеенат Вонгваджирапакди, вторая супруга короля, была донедавна генерал-майором, военным летчиком и личным телохранителем монарха. Сегодня же девушку лишили всех титулов и званий, хотя всего три месяца назад Рама Х называл ее "благородной королевской супругой" (даже в присутствии первой жены - генерала Сутхиды Вачиралонгкорн).

Как пишет источник, ссылаясь на пресс-службу короля, его вторая супруга якобы не оправдала оказанного ей доверия. В королевском доме заявил, что Синеенат проявила нелояльность к супругу и нарушила кодекс поведения для придворных - вела себя слишком самоуверенно и даже пыталась поднять себя до статуса королевы, отдавая приказы от лица Рамы Х.


Фото: Синеенат Вонгваджирапакди

Не удивительно, что очередное событие в семье короля вызвало большой интерес общественности, ведь еще несколько месяцев назад королевский дом публиковал целую серию фотографий Синиенат, что для Таиланда стало исключительным событием. Личная жизнь монарха никогда раньше не выносилось на всеобщее обсуждение.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Таиланд

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