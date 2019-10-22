Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Кеннета Петти. Избранник звезды имеет криминальное прошлое.

Об этом рэперша сообщила в своем Instagram. Знаменитость опубликовала видео, на котором изображены кружки с надписями Mr и Mrs и бейсболки с подписями Bride ("невеста") и Groom ("жених").

"Оника Таня Мараж-Петти", - подписала Ники ролик, намекая, что добавила к своей настоящей фамилии фамилию мужа. Также Минаж указала дату заключения брака - 21.10.2019.

В комментариях рэперша получила десятки поздравлений, в том числе и от знаменитых друзей, включая певицу Кристину Агилеру, моделей Винни Харлоу и Наоми Кэмпбелл.

Никки и Кеннет начали встречаться в декабре прошлого года. В июне Петти сделал предложение звезде, а в августе сама Ники рассказала, что подала заявление на получение лицензии на брак. Тогда она отметила, что выйдет замуж в течение 80 дней.

Кеннет Петти имеет плохую славу. В 1995 году рэпер был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, ему грозил срок до четырех лет, но не известно, попал ли он тогда за решетку. Спустя несколько лет Кеннет убил человека. Музыканта приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь.

Говорят, Ники Минаж уходит со сцены: кто это и почему вокруг этой новости столько шуму.

Роскошное платье, кольца и поцелуи: Джастин и Хейли Бибер показали новые свадебные фото.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.