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Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника

Об этом Ники Минаж сообщила в личном микроблоге

вторник, 22 октября 2019, 15:00
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Американская рэп-исполнительница Ники Минаж вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Кеннета Петти. Избранник звезды имеет криминальное прошлое.

Об этом рэперша сообщила в своем Instagram. Знаменитость опубликовала видео, на котором изображены кружки с надписями Mr и Mrs и бейсболки с подписями Bride ("невеста") и Groom ("жених").

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Публикация от Barbie (@nickiminaj)

"Оника Таня Мараж-Петти", - подписала Ники ролик, намекая, что добавила к своей настоящей фамилии фамилию мужа. Также Минаж указала дату заключения брака - 21.10.2019.

В комментариях рэперша получила десятки поздравлений, в том числе и от знаменитых друзей, включая певицу Кристину Агилеру, моделей Винни Харлоу и Наоми Кэмпбелл.

Никки и Кеннет начали встречаться в декабре прошлого года. В июне Петти сделал предложение звезде, а в августе сама Ники рассказала, что подала заявление на получение лицензии на брак. Тогда она отметила, что выйдет замуж в течение 80 дней.

Кеннет Петти имеет плохую славу. В 1995 году рэпер был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, ему грозил срок до четырех лет, но не известно, попал ли он тогда за решетку. Спустя несколько лет Кеннет убил человека. Музыканта приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь.

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