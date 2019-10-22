Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в Instagram фотографией, на которой запечатлен с супругой Еленой в преддверии интронизации японского императора Нарухито в Токио. В столицу гарант с супругой прибыли по приглашению 21 октября.

На снимке Владимир и Елена Зеленские позируют в нарядах, которые подготовили для торжественного мероприятия. Так у пользователей соцсети появилась возможность взглянуть на президента во фраке.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сообщил под снимком Зеленский.

Для торжественного мероприятия Елена Зеленская выбрала закрытое вечернее платье бледно-желтого цвета. Свой образ первая леди дополнила полупрозрачными перчатками и аккуратными туфлями в тон.

Как ранее рассказывала своим подписчикам супруга президента, его Величество Нарухито вступил на престол 1 мая, после того как его отец добровольно передал сыну Хризантемовый трон в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года.

Примечательно, что Нарухито стал 126-м императором на престоле. На церемонии 22 октября присутствовали все члены семьи (11 человек), в том числе младший брат императора, 53-летний наследный принц Фумихито Подробнее, а также зарубежные гости, включая президента Украины с супругой.

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