Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в Instagram фотографией, на которой запечатлен с супругой Еленой в преддверии интронизации японского императора Нарухито в Токио. В столицу гарант с супругой прибыли по приглашению 21 октября.

На снимке Владимир и Елена Зеленские позируют в нарядах, которые подготовили для торжественного мероприятия. Так у пользователей соцсети появилась возможность взглянуть на президента во фраке.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сообщил под снимком Зеленский.

Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини.