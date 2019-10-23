Лидер Rammstein снял новый клип на "Ленфильме": фото

Лидер немецкий индастриал-металлистов Rammstein Тилль Линдеманн уже больше недели гостит в России. Музыкант публикует в Instagram снимки из Санкт-Петербурга, а теперь дразнит поклонников очередной новостью - съемками клипа на местной киностудии "Ленфильм".

В профиле певца появился свежий снимок со съемочной площадки. На нем Линдеманн позирует в старомодном костюме-тройке, пальто, очках и шляпе с полями. В комментариях к посту - анонс нового клипа.

"Ленфильм"... Новое видео в работе", - написал под снимком артист.

Судя по всему, в Санкт-Петербурге музыкант снимает очередной ролик для своего одноименного проекта Lindemann, который создал напару с лидером группы Pain, шведским музыкантом и композитором Петером Тэгтгреном. Сам же Линдеманн в подробности вдаваться не стал.

22 ноября проект Lindemann выпустит свой второй студийный альбом F&M. Ранее музыканты выпустили два клипа на треки из грядущего релиза - Steh auf и Ich weiß es nicht.

Ранее известный своей брутальностью и скандальным имиджем Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото с матерью.

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