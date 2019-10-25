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M1 Music Awards 2019: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Церемония награждения пройдет 30 ноября в Киеве

пятница, 25 октября 2019, 17:08
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Стали известны имена номинантов главной музыкальной премии M1 Music Awards. В этом году лучших из лучших выберут в пятый раз. Церемония награждения пройдет 30 ноября в столичном Дворце Спорта.

Полный список претендентов на музыкальную премию М1 Music Awards. П’ять смотрите ниже.

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хит FM"

1. MONATIK – Love It Ритм
2. Беz обмеженнь – Зорі запалали
3. Антитіла – Віріла
4. Время и Стекло – Дим
5. NK | Настя Каменських – Обіцяю

"Певец года"

1. MONATIK
2. ALEKSEEV
3. MELOVIN
4. Олег Винник
5. Сергей Бабкин

"Певица года"

1. Мишель Андраде
2. Джамала
3. NK
4. Злата Огневич
5. Тина Кароль

"Группа года"

1. DZIDZIO
2. KADNAY
3. Mozgi
4. Время и Стекло
5. Воплі Відоплясова

"Прорыв года"

1. MELOVIN – Ти
2. Артем Пивоваров – No.1
3. alyona alyona – Велика й смішна
4. КОРУПЦІЯ – Червоний оксамит
5. Alina Pash feat. FREEL – Чи не пили

"Клип года"

1. Мишель Андраде– Hasta La Vista
2. TARABAROVA – Мені казково
3. NIKITA LOMAKIN – Віолончель
4. Тина Кароль – Вабити
5. MONATIK – Каждый раз

"Рок. Только Рок!" Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

1. Антитіла – Віріла
2. THE HARDKISS – Коханці
3. Беz обмеженнь – Зорі запалали
4. Тина Кароль и Бумбокс – Безодня
5. Сергей Бабкин – Моє кохання

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим
2. Злата Огневич – Солодка кара
3. Виталий Козловский – Мала
4. NK | Настя Каменських – Обіцяю
5. М'ята – Там, де рай

"Dance Parade" совместно с радиостанцией KISS FM

1. Kishe – Цю ніч
2. MARUV – Siren Song
3. MONATIK – Love It Ритм
4. alyona alyona & Alina Pash – Падло
5. Время и Стекло – Дим

"Золотой грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим
2. Оля Цибульска – Дівчинка
3. Олег Винник – Роксолана
4. Тина Кароль – Сила висоти
5. NK | Настя Каменских – Обіцяю

Напомним, что в прошлом году "Певицей года" была признана Настя Каменских, а "Певцом года" стал Олег Винник. Награду "За вклад в развитие музыкальной индустрии Украины" получила Тина Кароль.

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