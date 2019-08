Названы победители MTV Video Music Awards: смотрим лучшие клипы 2019 года

26 августа в Нью-Джерси (США) прошла церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2019 (VMA). Больше всего номинаций (по десять) получили поп-певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде, однако новички Билли Айлиш и Lil Nas X приблизились к ним вплотную: 17-летнюю Айлиш номинировали в девяти категориях, а 20-летнего рэпера - в восьми. Рассказываем, кто из артистов одержал победу.

Видео года: Тейлор Свифт - You Need to Calm Down

Главная ежегодная награда канала MTV досталась видеоклипу Тейлор Свифт "You Need to Calm Down". В нем певица просыпается в деревне, где люди живут в мире независимо от сексуальной ориентации. И хотя городок окружают яростные гомофобы, Свифт и ее друзья спокойно отдыхают, загорают, делают макияж и проводят конкурс красоты.

Артист года: Ариана Гранде

Ариана Гранде получила награду "Артист года", но не смогла посетить церемонию награждения из-за европейских гастролей. На MTV VMA 2019 певица обошла Карди Би, Билли Айлиш, Холзи, Шона Мендеса и группу Jonas Brothers.

Песня года: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

291 миллион просмотров, 8,3 миллиона лайков, залихватский ковбойский сюжет и титул Лучшей песни 2019 - отличный повод (еще раз) услышать хит 20-летнего рэпера Lil Nas X.

Лучший дебют: Билли Айлиш

В августе песня Билли Айлиш "Bad Guy" заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100, сбросив с пьедестала хит рэпера Lil Nas X. Теперь к списку достижений 17-летней певицы прибавилось звание Лучшего дебютанта.

Лучшая совместная работа: Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Романтическое музыкальное видео Мендеса и Кабельо не осталось для жюри незамеченным. Снятое в солнечном Лос-Анджелесе, оно включает в себя нежности дуэта в гостиничном номере, в закусочной, где работает персонаж Кабельо, а также на вечеринке.

Лучшее поп-видео: Jonas Brothers – Sucker

Видеоклип поп-группы впервые продемонстрировал братьев вместе со спутницами жизни: женой Кевина Даниэль, женой Ника Приянкой Чопрой и женой Джо Софи Тернер. Он был снят в Хартфордшире в доме маркиза Солсбери, где выросла королева Елизавета I, а также показал корги, которые являются любимой породой королевы Елизаветы II.

Лучшее хип-хоп-видео: Cardi B – Money

В стильном и сексуальном клипе вы увидете танцовщицу, вращающуюся на невидимом пилоне, группу женщин с обнаженной грудью, голую Карди Би, играющую на фортепиано, а также множество ее роскошных и провокационных образов. Будет горячо!

Лучшее R&B-видео: Normani ft. 6lack – Waves

По-настоящему космическое видео демонстрирует певицу Нормани на пустынной планете в сопровождении танцоров. 6LACK появляется на поверхности Луны, обнимая Нормани в окружении падающих звезд.

Лучшее K-Pop-видео: BTS ft. Halsey – Boy With Luv

Самая популярная группа Южной Кореи в сопровождении американской певицы Halsey залихватски танцует на фоне ярких декораций. Настоящий праздник для глаз!

Лучшее латинское видео: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

Нешуточные страсти и бурная вечеринка на борту частного рейса испанской фламенко-поп-певицы Розалии - короткий, но самый точный синопсис клипа-победителя латинской номинации.

Лучшее танцевальное видео: The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine

Видео, записанное в обратном порядке, показывает, как поп-певица Bebe Rexha в образе роковой женщины замышляет и осуществляет убийство любимого танцевального поп-дуэта The Chainsmokers.

Лучшее рок-видео: Panic! At The Disco – High Hopes

В музыкальном видео, набравшем более 355 миллионов просмотров на YouTube, вокалист группы Panic! At The Disco Брендон Ури взбирается по стеклянному небоскребу, а толпа людей снимает его на видео и с трепетом наблюдает за происходящим.

Лучшая режиссура: Ariana Grande – thank you, next

В красочном клипе Арианы Гранде собралось целое полчище популярных американских YouTube-блогеров. В сценах, копирующих старые романтические комедии, они играют школьников и друзей звезды.

Лучший монтаж: Билли Айлиш - Bad Guy

Все, что нужно знать о песне и клипе Билли Айлиш - "Bad Guy", мы собрали в этом материале. Теперь на счету "Плохого парня" - награда за лучший монтаж. Радуемся за Билли!

Лучшая работа художника-постановщика: Ariana Grande - 7 rings

Девичья вечеринка в розовых цветах, танцы, игристое вино и соблазнительные позы принесли Ариане Гранде еще одну награду MTV. К слову, на YouTube видео посмотрели более 541 миллиона раз.

Тем временем украинская рэп-исполнительница alyona alyona попала в список номинантов именитой международной премии Anchor. Ее ежегодно вручают самым перспективным молодым талантам

