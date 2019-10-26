Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи

Самой большой неожиданностью 7 выпуска 10 сезона "Х-фактора" стало появление Виктора Павлика, который вышел на сцену вместе с 35-летним сыном Александром. Участником кастинга был Александр Павлик, но семейный дуэт так понравился судьям проекта, что они начали уговаривать их поехать в тренировочный лагерь вместе.

"Саша был в первом "Х-факторе" и стал его финалистом. Проект многое дал сыну. Я видел, каким он шел на "Х-фактор", и каким он вернулся. Это очень сильная школа", - считает Виктор Павлик.

Судьи "Х-фактора" Оля Полякова и Настя Каменских бросились на сцену, чтобы обнять и расцеловать коллегу. Публика затаила дыхание, и когда дружеские приветствия закончились, Виктор и Александр исполнили заводной украиноязычный кавер на хит Тома Джонса "She's a Lady". В тексте песни Виктор поучает сына обращению с женщинами.

Публика и судьи пришли в восторг, и семью осыпали бурными овациями.

"Я хочу, чтобы вы вдвоем шли в проект, это будет бомба! - закричала Оля Полякова. - Вы понимаете, у нас в 10 юбилейном Х-факторе Виктор Павлик и его сын! Иди к нам, Витя!"

"Витя, у тебя нет выбора. Тебе придется остаться. Мы ждем вас в тренировочном лагере!" - поддержала ее идею Каменских.

Но будет ли известный певец соревноваться с аматорами? Его ответ был неоднозначным.

"Конечно, я окрылен этим всем. Кто знает, как там будет дальше", - загадочно ответил Виктор Павлик.

Ранее судья Х-фактора Оля Полякова блеснула в Instagramшикарной фигурой и рассказала, как похудела. Чтобы поддерживать стройность, ей приходится идти на определенный жертвы.

Если вы пропустили предыдущий выпуск Х-фактора 10, смотрите его самые яркие выступления. В 6 кастинге участвовала бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна.

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