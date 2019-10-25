Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела

Украинская певица и судья шоу "Х-фактор" на канале СТБ Оля Полякова, которая устроила "баттл" с Настей Каменских, продемонстрировала поклонникам свою шикарную фигуру.
На снимке, опубликованном в ее Instagram, артистка позирует на пляже в сексуальном черном бикини и солнцезащитных очках. В подписи к публикации Полякова похвасталась тем, что сбросила 5 килограмм, а также раскрыла секрет своей стройности.
"-5 ! Молочным и мучным продуктам - нет! Тренировкам и любви - Да! Как вам?", - написала Оля.
Как оказалось, певица исключила из рациона все молочные продукты, включая и сыр собственного приготовления. Не секрет, что Оля Полякова содержит коз, из чьего молока собственноручно готовит моцареллу, бри и горгонзолу.
Фанаты с восхищением обсуждают фигуру певицы, осыпая ее комплиментами.
"Хорошо выглядите! Отличная фигура!", "Шикарная", "Вот это фигура, всем женщинам пример", "Красотка", "Женщина огонь", "Какая красота! Все краше и краше!", "Неземная красота", - пишут поклонники в комментариях.
- Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.
- Певица Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.
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