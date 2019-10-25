RU  UA

Лайм

Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела

Певице приходится идти на жертвы ради стройной фигуры

пятница, 25 октября 2019, 12:42
читати статтю українською

Украинская певица и судья шоу "Х-фактор" на канале СТБ Оля Полякова, которая устроила "баттл" с Настей Каменских, продемонстрировала поклонникам свою шикарную фигуру.

На снимке, опубликованном в ее Instagram, артистка позирует на пляже в сексуальном черном бикини и солнцезащитных очках. В подписи к публикации Полякова похвасталась тем, что сбросила 5 килограмм, а также раскрыла секрет своей стройности.

"-5 ! Молочным и мучным продуктам - нет! Тренировкам и любви - Да! Как вам?", - написала Оля.

Как оказалось, певица исключила из рациона все молочные продукты, включая и сыр собственного приготовления. Не секрет, что Оля Полякова содержит коз, из чьего молока собственноручно готовит моцареллу, бри и горгонзолу.

Фанаты с восхищением обсуждают фигуру певицы, осыпая ее комплиментами.

"Хорошо выглядите! Отличная фигура!", "Шикарная", "Вот это фигура, всем женщинам пример", "Красотка", "Женщина огонь", "Какая красота! Все краше и краше!", "Неземная красота", - пишут поклонники в комментариях.

  • Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.
  • Певица Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Пухлый друг и жирная курочка: Тодоренко странно поздравила Топалова с днем рождения

25 октября в семье Регины Тодорекно и Влада Топалова двойной праздник - день рождения певца и первая годовщина брака.

Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"

Певица поделилась глубинным смыслом трека, который считает судьбоносным

Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото

Эмма Уотсон целуется с новым парнем - фото. Эмма Уотсон - личная жизнь и парень 2019.

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: