Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела

Украинская певица и судья шоу "Х-фактор" на канале СТБ Оля Полякова, которая устроила "баттл" с Настей Каменских, продемонстрировала поклонникам свою шикарную фигуру.

На снимке, опубликованном в ее Instagram, артистка позирует на пляже в сексуальном черном бикини и солнцезащитных очках. В подписи к публикации Полякова похвасталась тем, что сбросила 5 килограмм, а также раскрыла секрет своей стройности.

"-5 ! Молочным и мучным продуктам - нет! Тренировкам и любви - Да! Как вам?", - написала Оля.

Как оказалось, певица исключила из рациона все молочные продукты, включая и сыр собственного приготовления. Не секрет, что Оля Полякова содержит коз, из чьего молока собственноручно готовит моцареллу, бри и горгонзолу.

Фанаты с восхищением обсуждают фигуру певицы, осыпая ее комплиментами.

"Хорошо выглядите! Отличная фигура!", "Шикарная", "Вот это фигура, всем женщинам пример", "Красотка", "Женщина огонь", "Какая красота! Все краше и краше!", "Неземная красота", - пишут поклонники в комментариях.

Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.

Певица Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

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