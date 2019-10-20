Бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна: как прошел 6 выпуск шоу Х-фактор 10

В субботу, 19 октября, на телеканале СТБ прошел 6 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". Какими песнями участники поразили на шестом кастинге – смотрите в нашем материале.

В новом выпуске судейский состав менялся дважды. Первую часть шоу номера вокалистов оценивали Андрей Данилко, Нино Катамадзе, Игорь Кондратюк и Оля Полякова. Затем Катамадзе заменил итальянский тенор Алессандро Саффина, а Кондратюка - Настя Каменских. The Lime собрал самые интересные моменты шестого кастинга.

Первой на сцену вышла Мария Боярко. Ей всего 16 лет и она мечтает собирать стадионы. Маша исполнила песню американской исполнительницы Регины Спектор Apres moi. Судьи были поражены невероятным исполнением юной вокалистки. Они заявили, что девушка безумно талантливая и красивая, и с четырьмя "да" отправили в следующий этап шоу.

Следующие участники кастинга - Furman Trash Polka Band называют свой стиль исполнения "трэш полька". Среди участников коллектива - брат мужа Алены Винницкой. Музыканты исполнили свою авторскую песню "Гуляй славяне", но впечатлили не всех членов жюри. Музыку ребят не понял Игорь Кондратюк и сказал "нет", но это не помешало коллективу пройти в тренировочный лагерь.

Николай Кравчук с детства занимался танцами, но ему пришлось оставить любимое занятие из-за проблем со здоровьем. Но жажда к творчеству не исчезла и он начал петь. На "Х-факторе" парень дебютировал не только как вокалист, но и как автор песен. Он исполнил композицию собственного сочинения "Де ти є?". Поддержать молодого человека на сцену вышла Катамадзе, которая, по словам Пояковой, "спасла" этот номер.

Судьи отметили искренность и простоту Коли, а также заявили, что ему нужен наставник. С тремя "да" участник отправился в следующий тур.

Следующая участница пришла на "Х-фактор" в военной форме. Юлия Бордунова- защитница Украины. Для выступления девушка выбрала песню Tayanna "Фантастична жінка". Участница сорвала бурные овации зала и заставила членов жюри аплодировать стоя.

"Я хочу тебя поблагодарить за то, что мы имеем возможность жить здесь мирной жизнью и не знать, и даже не чувствовать, что там идет война. Я хочу поблагодарить всех наших военных в твоем лице, и сказать вам большое спасибо за нашу мирную жизнь", - произнесла Полякова, вызвав слезы у участницы.

Данилко настолько понравилось выступление, что у него впервые пошли мурашки. Вместе с тем, он заметил неточности в вокале и сказал "нет". Три "да" от остальных судей позволили Юлии пройти в тренировочный лагерь.

Еще одной участницей, которая захотела изменить жизнь благодаря проекту стала Кристина Мутамбе. Девушка работает бэк-вокалисткой Ирины Билык, но мечтает стать сольной певицей. Исполнительница подготовила для "Х-фактора" хит Бейонсе Halo, благодаря которому прошла в следующий этап шоу.

Георгий Колдун вышел на сцену Х с зажигательной песней Livin on a Prayer. Зрители телеканала СТБ могут помнить его по шоу "Феномен" – мужчина был его ведущим. "Я надеюсь, что благодаря "Х-фактору" у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало еще какое-то количество людей, а не только те, кто помнит меня исключительно как ведущего по проекту "Феномен", который был несколько лет назад", - сказал Колдун.

Георгию 42 года и он также является страшим братом белорусского певца Дмитрия Колдуна. На "Х-факторе" исполнитель спел хит Bon Jovi – Livin` on a Prayer и получил путевку в тренировочный лагерь.

Следующая участница шокировала судей своей историей. Виктория Петрович приехала на проект из Беларуси, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Девушка помимо воли стала убийцей, и отсидела в тюрьме 14 лет. "Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это", - вспоминает она. Вика до сих пор не может себя простить, что лишила ребенка отца.

На проект участница пришла, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она исполнила песню "Я такая, как и все", но в следующий этап шоу пройти не смогла.

15-летняя Анна Петраш пришла на проект с авторской песней Offline. Девочка занимается вокалом и танцами, снимает видео для блога. Несмотря на юный возраст, девочка уверена: нужно жить настоящей жизнью, а не прятаться в сети. Выступление блогерши пришлось по душе всем членам жюри, и они отправили вокалистку в тренировочный лагерь.

Ярким завершением кастинга стало выступление группы "Фуджи". "Мы, как фрукты, только лучше!" - такой слоган выбрали для себя ребята. Зажигательная песня "Не забывай" дала музыкантам путевку в следующий этап шоу.

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