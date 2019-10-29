В престижных районах Лос-Анджелеса вспыхнули пожары: кому из знаменитостей пришлось спасаться

Сотни семей вынуждены оставлять свои дома в престижных районах Лос-Анджелеса (США). Там в ночь на 29 октября вблизи музея Getty Center вспыхнул пожар, который быстро распространился на жилую площадь.

Как пишет The Washington Post, пожар начался около 1:30 утра и с тех пор распространился на более чем 200 гектаров вокруг района шоссе Interstate 405, где, в том числе, проживают и знаменитости.

Баскетболист Леброн Джеймс, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер, актер экшена "Агенты Щ.И.Т." Кларк Грегг и автор сериала "Сыны анархии" Курт Саттер сообщили фолловерам в Twitter, что были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы благополучно эвакуировались в 3:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не торчите там. Убирайтесь. Прямо сейчас. Я благодарен лучшим пожарным в мире, истинным героям, которые лицом к лицу встречают опасность, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев", - написал 72-летний Шварценеггер.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о пострадавших не поступало, - отметил мэр Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб. - Это пожар быстро распространяется", - добавил он.

На момент пресс-конференции так называемая желтая зона эвакуации насчитывала порядка 10 тыс. домов. Их жителям также порекомендовали поспешно эвакуироваться.

"В безопасности. В гостиничном номере с моей семьей и собаками. Нас разбудили и эвакуировали", - рассказал Кларк Грегг.

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