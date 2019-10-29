RU  UA

Лайм

В престижных районах Лос-Анджелеса вспыхнули пожары: кому из знаменитостей пришлось спасаться

Пожар начался ночью и с тех пор распространился на более чем 200 гектаров

вторник, 29 октября 2019, 11:28
читати статтю українською

Сотни семей вынуждены оставлять свои дома в престижных районах Лос-Анджелеса (США). Там в ночь на 29 октября вблизи музея Getty Center вспыхнул пожар, который быстро распространился на жилую площадь.

Как пишет The Washington Post, пожар начался около 1:30 утра и с тех пор распространился на более чем 200 гектаров вокруг района шоссе Interstate 405, где, в том числе, проживают и знаменитости.

Баскетболист Леброн Джеймс, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер, актер экшена "Агенты Щ.И.Т." Кларк Грегг и автор сериала "Сыны анархии" Курт Саттер сообщили фолловерам в Twitter, что были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы благополучно эвакуировались в 3:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не торчите там. Убирайтесь. Прямо сейчас. Я благодарен лучшим пожарным в мире, истинным героям, которые лицом к лицу встречают опасность, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев", - написал 72-летний Шварценеггер.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о пострадавших не поступало, - отметил мэр Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб. - Это пожар быстро распространяется", - добавил он.

На момент пресс-конференции так называемая желтая зона эвакуации насчитывала порядка 10 тыс. домов. Их жителям также порекомендовали поспешно эвакуироваться.

"В безопасности. В гостиничном номере с моей семьей и собаками. Нас разбудили и эвакуировали", - рассказал Кларк Грегг.

  • Следствие назвало настоящую причину смерти тату-модели Зомби-боя. Ранее ею считали самоубийство.
  • Звезду сериала "Сверхъестественное" арестовали в Техасе за драку. В одном из баров Остина актер повздорил с барменом и управляющим.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Во Львове определили победителей ІІІ Международного конкурса скрипачей

В III Международном конкурсе скрипачей приняли участие 27 молодых музыкантов

10 выпуск Танців з зірками-2019: кто покинул шоу, а кто стал фаворитом эфира

Шоу покинул секс-символ нового сезона, хотя на шаг от вылета оказалась и звезда "Квартала 95"

Фаворитка "Танців з зірками" стала терять сознание в прямом эфире - шоу прервали на рекламу

Участнице проекта уже оказывают помощь медики. Говорят, вскоре она поправится

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: