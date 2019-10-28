Звезду сериала "Сверхъестественное" арестовали в Техасе за драку: главное

Полиция города Остин (Техас, США) арестовала Сэма из сериала "Сверхъестественное" (Джареда Падалеки). Как пишет таблоид TMZ, находясь в нетрезвом состоянии актер устроил драку в одном из местных баров.

Якобы не найдя общего языка с барменом, Джаред ударил мужчину за стойкой, после сцепился с управляющим заведения. Позже драка продолжилась на улице.

Подоспевшие на место инцидента полицейские задержали Падалеки, но уже вскоре актер смог выйти на свободу под залог в $15 тысяч. Представители Падалеки ситуацию не комментируют.

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