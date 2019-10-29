Не самоубийство: следствие назвало настоящую причину смерти тату-модели Зомби-боя

Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Зомби-бой, была официально признана несчастным случаем. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на заявление коронера из Квебека Мелиссы Ганьон.

В августе 2018 года 32-летний Дженест скончался от травмы головы после падения с балкона третьего этажа квартиры его монреальского родственника.

"Это был несчастный случай", - утверждает Ганьон.

После смерти Дженеста ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством: согласно медицинским записям, в прошлом он лечился от психического расстройства. Подруга Зомби-боя Леди Гага сама выдвинула эту теорию в недавно удаленном твите и была вынуждена извиниться за предположение, что Дженест совершил суицид.

Согласно отчету коронера, у Дженеста не было ясного и однозначного намерения покончить с жизнью. Также после фатального падения в его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя и марихуана.

"Некоторые близкие друзья сообщили, что он слышал голоса, особенно когда употреблял наркотики, - говорится в сообщении коронера. - Однако мистер Дженест, похоже, не находился в состоянии психоза или бреда, когда выходил на балкон".

Зомби-бой получил международную известность, появившись в 2011 году в клипе Леди Гаги Born This Way. Почти 90% его тела было покрытого татуировками, включая череп на лице и мозг на голове.

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