Участница Х-фактора нарушила правила и осталась на шоу вопреки решению судей

9 ноября в 9 выпуске вокального шоу "Х-фактор-10" зрителям показали первые испытания тренировочного лагеря. Многие из участников выбыли из проекта после конкурса, в котором им пришлось петь без сопровождения музыки, стоя за ширмой. В их числе оказалась Полина, которая отказалась смириться с проигрышем.

"Есть хоть какой-то шанс еще?" - спросила она со слезами, но судьи отказались отправить ее в следующий тур "Суперхиты под аккомпанемент рояля".

"К сожалению, этот шанс был только что, и вы им не воспользовались, - ответил Игорь Кондратюк. - Мы вам сказали все, что хотели".

"Моя семья в меня верит. Она меня сюда отправила, и я не сделала так, чтобы остаться. Я готова сделать все, - рассказала девушка за кулисами. - Я всю жизнь хотела стать певицей, и на данном этапе я не могу от этого отказаться. Уже вообще никак".

Вместо того, чтобы ехать домой, вопреки всем правилам и запретам, Полина осталась в тренировочном лагере. Она ночевала на съемочной площадке, чтобы на следующий день выступить перед судьями еще раз.

"Конечно страшно. Но ты переступаешь через свой страх, предрассудки, через правила. Эти все мысли о том, что это неуважение к другим людям. Потом ты копаешься в своей голове и понимаешь: ребята, если вы считаете, что достойны, оставайтесь, давайте вместе ночевать", - объяснила она свое решение.

Полина не могла свободно выбрать песню для следующего тура, и полноценно не репетировала с аккомпаниатором Евгением Хмарой. Появление девушки на сцене судьи восприняли негативно.

"Вы не подумайте, я уважаю ваше мнение. Я осталась сделать что-то, что, возможно, изменит ваше мнение", - сказала она.

"Есть люди, которым мы говорим до свидания, и работаем с другими. Если вы будете постоянно оставаться, то вас можно сразу объявить победительницей 10 сезона, потому что вы тупо не уйдете", - упрекнул конкурсантку Кондратюк.

"Мы уже приняли решение", - напомнила Настя Каменских.

Смогла ли девушка выступить на шоу и изменить мнение судей? Вопрос открытый: в лучших традициях сериалов, 9 выпуск 10 сезона "Х-фактора" закончился на самом напряженном моменте (на видео - с 35:17).

На финальном кастинге "Х-фактора-10" появилась дочь народной артистки и звезда 90-х. Если вы пропустили 8 выпуск шоу, самые интересные его моменты можно увидеть в нашем обзоре.

Ранее участником "Х-фактора" стал Виктор Павлик и его сын Александр. Вот, как на их семейное выступление отреагировали судьи.

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