Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10

В субботу, 2 ноября, на телеканале СТБ прошел 8 выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". Этот кастинг был завершающим. Кто запрыгнул в последний вагон и получил путевку в тренировочный лагерь - смотрите в нашем материале.

В новом выпуске судьями проекта были Игорь Кондратюк, Настя Каменских, Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Оля Полякова.

Первым на сцену Х вышла группа Romax. Ребята придумали свое название очень просто – основателей коллектива зовут Рома и Максим. Музыканты взорвали зал зажигательным выступлением, исполнив хит Дзидзьо "Я и Сара". Полякова не удержалась и принялась танцевать.

"Вы идеально подходите нам", - сказала Настя. Кондратюк сказал, что получил удовольствие. А Шуров был единственным членом жюри, кому выступление не понравилось. Он посоветовал ребятам искать собственную "фишку" и сказал "нет".

Следующий участник покорил оперным пением. Простой парень из села Назар Корняк спел хит Luna Tu итальянского тенора Алессандро Саффина. Судьи с первой ноты заметили волнение, которое мешало вокалисту полностью раскрыться. Но несмотря на погрешности в исполнении, жюри увидели в парне талант и дали ему шанс сразиться в тренировочном лагере.

"Это такой талант, я вся в мурашках. Здесь у меня это было впервые", - отметила Оля Полякова.

Мария Москвитина работает на бэк-вокале у Натальи Могилевской. Девушка устала быть в тени и пришла на проект, чтобы стать сольной певицей. "Мне безумно нравится работать с Наташей. Просто пришло время, наверное, попробовать сделать что-то самой, не за чьей-то спиной и не с помощью музыкантов", - сказала Маша.

Участница блестяще исполнила композицию Николая Носкова "Оно того стоит" и прошла в следующий этап шоу.

Анна Монастырская пришла на "Х-фактор", чтобы обратить внимание мамы на себя. Она – дочь народной артистки Украины Людмилы Монастырской, и всемирная популярность мамы обрекла ее на одиночество. "Когда мне было 14 лет, она уже разъезжала по разным странам", – вспоминает девушка. "Х-фактор" может дать мне почувствовать, что я не пустое место", - отметила Аня.

Девушка исполнила авторскую песней Workout, но судьи единогласно сказали, что девушка еще не готова к проекту и отправили ее домой.

Настоящей неожиданностью последнего кастинга стало появление звезды 90-х Марины Одольской. Певица оставила сцену на пике популярности ради детей, но когда решила вернуться - было поздно. Девушка хваталась за любую возможность быть на сцене, работала бэк-вокалисткой у Таисии Повалий, Бориса Моисеева и других артистов.

На шоу 43-летняя певица пришла с авторским треком "Тримай мене". И хотя судьям песня не понравилась, зная талант Одольской они решили дать ей шанс.

Коллектив SEASON BAND а капелла спел хит Jerry Heil "Охрана, отмена". Участники понравились судьям, но исполнение было "не чистым". Два "нет" от Шурова и Поляковой не дали группе пройти в тренировочный лагерь.

Экстравагантная участница Shan Lee вышла на сцену в массивных эпатажных очках - гоглах. Кондратюк узнал девушку, поскольку уже видел ее выступление на "Караоке на майдані". Судьям не понравилось, что девушка прячет глаза и попросили снять аксессуар, но она отказалась. Выступление вокалистки жюри оценили в три "да".

Егору Усачеву всего 14 лет и он с малых лет смотрит "Х-фактор". На проект подросток пришел с песней The Hardkiss "Кораблі". Но мутация голоса помешала мальчику раскрыться и судьи отправили его домой.

Появление следующего участника стало сюрпризом для Оли Поляковой. Валентин Науменко - концертный директор певицы. Участник подготовил для "Х-фактора" песню "Пить с ней вино". Во время исполнения он спустился со сцены и пригласил Полякову на танец. Не забыл мужчина и о Каменских, он подошел к певице и поцеловал ей руку. С тремя "да" мужчина отправился в тренировочный лагерь.

Анастасии Маркив 17 лет и ее кумир – Настя Каменских. Перед выступлением девушка очень боялась не понравиться певице. Участница исполнила песню "Під Облачком" и прошла дальше.

Артем Топал уже был на "Х-факторе" в прошлом году, но тогда парень выступал в составе группы Coral Reef. В этом году молодой человек решил попробовать в себя в роли сольного исполнителя. Он выбрал для своего выступления культовую песню группы Gorillaz – Feel Good и прошел дальше.

Группа "Хмарно з проясненнями" исполнила авторский трек "Відповідай". Кондратюку понравилась мелодия, но он не понял смысл песни. Не видит парней на "Х-факторе" Настя Каменских. Но ее "нет" было единственным, поэтому коллектив прошел в следующий этап шоу.

Аня Ва - бывшая участница женской группы "18+". Последний год девушка пишет песни для себя и на продажу. Одну из авторских композиций вокалистка показала на сцене Х - Flying away. Мнения судей разделились, но они дали девушке шанс сразиться в тренировочном лагере.

Последним участником финального кастинга стал 25-летний Юра Каналош. Он уже был на "Х-факторе" 10 лет назад, а в этом году пришел поддержать свою подругу - предыдущую участницу Аню Ba. После выступления девушка уговорила парня выйти на сцену и он решил воспользоваться этим шансом.

Он исполнил песню Thinking Out Loud британского поп-музыканта Ed Sheeran и с четырьмя "да" отправился готовиться к следующему этапу шоу.

Самой большой неожиданностью 7 выпуска 10 сезона "Х-фактора" стало появление Виктора Павлика, который вышел на сцену вместе с 35-летним сыном Александром.

Также смотрите на The Lime, какими песнями поразили судей "Х-фактора-10" участники 6 кастинга, в частности бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна.

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