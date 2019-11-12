Самый долгоживущий президент США перенес операцию на мозге

95-летнего экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Университетскую клинику Эмори для проведения процедуры по снижению давления на мозг, вызванного субдуральной гематомой, пишет The Guardian.

Картер, который является старейшим президентом Америки, был помещен в медицинский центр "для наблюдения и лечения" в октябре, после того, как упал и ударился головой в своем доме в штате Джорджия. Представитель центра описал его травму как "незначительную" и сказал, что бывший глава государства (1977-1981) находится в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности выздороветь дома.

По словам пресс-секретаря Картера, плановая операция прошла успешно, и никаких осложнений не проявилось. Бывший президент останется в больнице до тех пор, пока врачи не решат, что его здоровью ничего не угрожает.

В 2019 году 95-летний Картер упал как минимум три раза, и после первого инцидента весной ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

В 2015 году Джимми Картеру диагностировали рак, но он выжил и вылечился. Спустя почти четыре десятилетия после того, как он покинул свой пост, самый долгоживущий президент США до сих пор два раза в месяц выступает в воскресной школе в баптистской церкви Мараната в своем маленьком родном городе на юго-западе Джорджии.

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