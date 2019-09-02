В США вышла книга, в которой сравнили Меланию Трамп и Мишель Обаму: автора обвинили в травле

Новая книга, сравнивающая Мишель Обаму и Меланию Трамп не в пользу последней, стала предметом горячих дискуссий в американских СМИ. С колонке для New York Post обозреватель Миранда Девинь вступилась за нынешнюю первую леди, заявив, что ее жестоко травят ради дискредитации Дональда Трампа.

Книга "Мелания и Мишель: первые леди новой эры" Тэмми Р. Виджил дает простую оценку публичного образа обеих женщин. Автор колонки утверждает, что в ней плохо скрыта критика одной героини и восхищение другой, поскольку Виджил пишет, что "Мелания входит в число наименее любимых первых леди, а профессиональная жизнь подготовила ее к тому, чтобы служить всего лишь визуальным украшением".

"Мишель была ценным активом для Барака; топ-модель Мелания почти невидима", - гласит заголовок, рекламирующий книгу.

New York Post пишет, что 49-летняя Мелания Трамп держится в стороне от СМИ, поскольку постоянно сталкивается с гораздо более личной и безжалостной критикой, чем любая первая леди в истории.

"Когда дело доходит до бывшей мисс Кнаусс, нет никаких границ для издевательств, - говорится в колонке. - Мелания имеет право считать себя одной из самых затравленных людей в мире".

"Несмотря на ее изысканный стиль и продвижение американских брендов, она игнорируется модной элитой. Редактор Vogue Анна Винтур недавно многозначительно похвалила стиль Мишель Обамы, когда ее спросили о Мелании. Но разве из-за человека, за которого она вышла замуж, она не заслуживает уважения?" - пишет Миранда Девинь.

Автор колонки защищает Меланию Трамп, заявляя, что она - гораздо больше, чем бывшая модель.

"Для начала она говорит на шести языках: ее родном словенском, английском, французском, сербском, немецком и итальянском. Возможно, она не закончила колледж, но у нее хватило ума сбежать из крошечного городка в обедневшей стране Восточного блока и выжить в Америке. Она также не является политически наивной: если ваша семья жила при коммунизме, у вас есть достаточно настроенное чувство политики и идеологии", - утверждает Девинь.

Также автор подчеркивает, что Мелания всегда прекрасно выглядит и дружелюбно общается с мировыми лидерами, включая Джастина Трюдо и французскую первую леди Бриджит Макрон.

"Способность Мелании к общению - ценность, которую нельзя недооценивать. Она женщина, чья самообладание и достоинство говорят о многом. Любая честная оценка ее послужного списка скажет вам, что она несомненно справится с чем угодно, а ненавистникам Трампа придется искать новую жертву", - заключает автор.

Ранее Дональда Трампа уличили в попытке депортировать Меланию: первая леди США имеет темную миграционную историю

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