"Президент пропал": по книге Билла Клинтона снимут сериал

"Президент пропал" - роман, написанный в 2018 году известным американским автором триллеров и детективов Джеймсом Паттерсоном в соавторстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Издание Entertainment Weekly сообщает, что телеканал Showtime решил превратить его в сериал, пилотный эпизод которого будет выпущен в 2020 году.

Главную роль в сериале исполнит британский актер Дэвид Ойелоуо, номинированный на "Золотой глобус" за фильм о Мартине-Лютере Кинге "Сельма" (2015). Ойелоуо сыграет вице-президента, который неожиданно и неохотно становится президентом в связи с угрожающим кризисом внутри и за пределами Белого дома.

Согласно синопсису, "на него нападают как друзья, так и враги, его окружают скандалы и заговоры, и он сталкивается с ужасным выбором: придерживаться линии партии и выживать, или действовать, упрямо уповая на свою поздно проснувшуюся совесть".

"Дэвид привносит огромную глубину и мощь в каждую роль, которую играет, - сказал в заявлении сопредседатель Showtime Гэри Левайн. - Наличие его в качестве нашего ведущего актера гарантирует, что сериал объединит волнующее напряжение политического триллера наряду с сочной сложностью драмы".

"Президент пропал" - первое художественное произведение Билла Клинтона, который ранее выпустил мемуары "Моя жизнь" (2005) и несколько книг в жанре нон-фикшен. Джеймс Паттерсон - популярный автор, чьи произведения были экранизированы в прошлом: хоррор "Дитя тьмы, дитя света" (1991), триллер с Морганом Фрименом "Целуя девушек" (1997), "И пришел паук" (2001), сериал "Женский клуб расследований убийств" (2007-2008), остросюжетный детектив "Я, Алекс Кросс" (2012), драматический сериал "Зверинец" (2017) и детектив "Инстинкт" (2018-2019).

После публикации в 2018 году книга "Президент пропал" заняла первое место в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс. В одной лишь Северной Америке было продано более 2,3 млн ее экземпляров.

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