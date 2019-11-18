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13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок

Уже через неделю на проекте состоится грандиозный финал и мы узнаем имя победителя

понедельник, 18 ноября 2019, 00:11
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17.11.19 в эфире канала "1+1" прошел 13 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который стал полуфиналом. За билет в финал в этот вечер соревновались четыре пары-участницы, и одна из них по итогам эфира традиционно покинула проект. В следующий этап программы не прошли Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Таким образом уже через неделю на Танцях з зірками-2019 за кубок посоревнуются Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Мы проследили за ходом выпуска и рассказываем, как в этот вечер танцевали фавориты и аутсайдеры проекта.

Противостояние Анны Ризатдиновой и Ксении Мишиной

О противостоянии гимнастки Анны Ризатдиновой и актрисы Ксении Мишиной судьи и зрители проекта говорят уже не первую неделю. Главные соперницы уже который выпуск подряд показывают отличные результаты и, судя по всему, уступать друг другу не собираются. В это воскресенье все участники Танців з зірками-2019 выступили с двумя номерами - парным танцем и выступлением с одним из членов жюри.

В качестве парного танца Анна Ризатдинова и Александр Прохоров выбрали ритмичный джайв, которым вызвали овации зрителей и судей. Последние оценили выступление пары-фаворитки в 39 баллов из 40 возможных.

Второй паре-фаворитке, Ксении Мишиной и Жене Коту, пришлось здорово постараться, чтобы удивить судей не меньше, вот только на это раз страстным пасадоблем. И партнерам это удалось. Зрители оценили их танец громкими аплодисментами, а судьи - также 39 баллами.

Каким был последний танец Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона Илона Гвоздева в это воскресенье вышли на паркет с зажигательным ча-ча-ча. Несмотря на довольно высокие оценки судей (34 балла из 40 возможных), партнеры оказались в зоне риска, где уступили Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.

Напомним, в последнее воскресенье месяца, 24 ноября, на шоу Танці з зірками-2019 состоится финал, по итогам которого в прямом эфире судьи и телезрители выберут победителя текущего сезона. Следите за подробностями шоу также на страницах The Lime.

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