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Фавориты Танців з зірками-2019 заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя: видео

13 октября знаменитый балетмейстер пришел судить участников нового сезона

воскресенье, 13 октября 2019, 23:18
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Фавориты Танців з зірками-2019 Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в очередной раз отличились успехом на паркете. 13 октября в эфире 8 выпуска шоу пара выступила с бодрой самбой, которой приглашенный судья, 89-летний балетмейстер Григорий Чапкис, аплодировал стоя.

Ввиду того, что 8 выпуск оценивали сразу четверо судей, Ризатдинова и Прохоров первыми получили максимальную оценку - 40 баллов. Смотрите ниже фото и видео их эффектного выступления.

"Я в восторге, дорогие мои. Обратите внимание: спортсменка, хореографией не занималась, но как танцует самбу. Единственная пара, которая сегодня вытанцевала все. Все! Самба была настоящая", - восторженно прокомментировал номер Чапкис.

Примечательно, что последние несколько эфиров Анну Ризатдинову и Александра Прохорова называют не иначе как фаворитами шоу, ведь в пяти эфирах из восьми участникам удалось обогнать соперников по баллам от членов жюри.

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