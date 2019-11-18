Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский

Уже не первый год журнал Time составляет рейтинги самых сильных и влиятельных личностей мира. К концу 2019-го в числе кандидатов на звание "Человека года" оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Примечательно, что ранее этот рейтинг журнала назывался "100 самых влиятельных людей". Сегодня редакция впервые предлагает читателям поучаствовать в этом процессе онлайн и выбрать просто "Человека года". Принять участие в голосовании можно по ссылке.

В списке претендентов в этом году также встречаются мировые знаменитости - актер Киану Ривз, экоактивистка Грета Тунберг, певица Тэйлор Свифт, герцогиня Сассекская Меган Маркл, владелец Amazon Джефф Безос. В числе политиков - президенты США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

Принять участие в голосовании может каждый пользователь сети. Ему редакция журнала предложит ответить на ряд вопросов ("Да/Нет") относительно того или иного кандидата из списка.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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