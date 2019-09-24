Как вы смеете! Школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН с эмоциональной речью о климате

В августе этого года шведская школьница Грета Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте, чтобы стать участницей нью-йоркского саммите ООН по изменению климата. В понедельник, 23 сентября, на его открытии девушка выступила с эмоциональной речью, которую сегодня цитируют едва ли не все мировые СМИ.

Впервые с такой же активностью о Тунберг заговорили в 2018 году. Тогда школьница устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме и заявила, что отказывается ходить в школу по пятницам до тех пор, пока политики не начнут выполнять Парижское соглашение по климату. Ее акция привлекла внимание школьников в разных странах, саму же Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира и ввели в круг политиков, позволили посещать международные конференции. Читайте ниже главные цитаты юной активистки с открытия саммита ООН.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!"

"В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием".

Также в сентябре этого года Грета Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой. Как отметила активистка, видеться с действующим гарантом, который совершенно не воспринимает вопросы климата всерьез, она не видит никакого смысла. С Обамой девушка быстро нашла общий язык и обсудила вопросы глобального потепления.

"Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия. Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает - ведь именно нам придется иметь дело с последствиями".

"Вы подставляете нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет".

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