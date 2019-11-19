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От Киевской Руси до наших дней: группа ТНМК и Минкульт выпустили клип об истории Украины

Такого оригинального и современного подхода к украинской истории от Министерства культуры ждали не многие

вторник, 19 ноября 2019, 15:15
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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало в своем YouTube-канале остроумный анимационный клип "Історія України - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". В нем за 5 минут и 43 секунды показаны ключевые события истории Украины, начиная от трипольцев и заканчивая современностью.

Стихи для ролика написал поэт Артем Полежака, который также является автором текстов песен "Бумбокс", "Kozak System", Ореста Лютого и "Телері", исполнила их группа "ТНМК", а нарисовал художник Александр Даниленко, ранее сотрудничавший с alyona alyona и "ДахаБраха".

"Історія України" активно набирает лайки и одобрительные комментарии. Зрители отмечают отличную анимацию, остроумный текст, исполнение Фагота и вирусный потенциал видео.

"Неожиданно, как для Министерства, - пишут пользователи. - Нужно показывать детям на уроках истории!"

  • Alyona Alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", снятый в лучших традициях Дэвида Линча. 11-минутное видео претендует на звание самого необычного в коллекции певицы.
  • Иван Дорн скопировал Олега Скрипку в ремейке знаменитого музыкального видео "ВВ". Клип на песню "Танці" считается первым в украинском шоу-бизнесе.

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