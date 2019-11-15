Alyona Alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", снятый в лучших традициях Дэвида Линча

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", и выглядит ролик так, будто его снимал сам Дэвид Линч. Явные отсылки к сериалу "Твин пикс", меткие метафоры и безграничный креатив - все это в свежем 11-минутном видео от режиссера Яна Болотова.

Примечательно, что это не первый совместный проект alyona alyona (Алена Савраненко) и Яна Болотова. Ранее режиссер уже снимал для певицы клип к песне "Рыбки 2".

Новый клип к песне "Мамин суп" начинается довольно просто: певица в кругу семьи читает рэп на кухне, восхваляя мамин суп. Тут же камера переносит зрителя в соседнюю комнату, где двое неизвестных мужчин обсуждают природу вещей, истинное значение слов и свободу выбора. Правда, говорят они задом-наперед, в точности как герои сериала "Твин пикс" во сне агента Купера.

Дальше сюжет клипа становится еще безумнее, а от того любопытнее: кулер с водой превращается в микроволновку, в комнате открывается окно в какую-то совершенно параллельную реальность. По словам alyona alyona, так режиссер интерпретировал обыденные вещи: "На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев", - отметила певица в комментарии к видео на в YouTube.

Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило alyona alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

Песня украинского проекта Cape Cod прозвучала в серии нового сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Вот, послушайте.

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