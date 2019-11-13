Иван Дорн скопировал Олега Скрипку в ремейке знаменитого клипа "ВВ": видео

Журнал "СЛУХ" на своем YouTube-канале опубликовал музыкальное видео, 1 в 1 повторяющее хит группы "Воплі Відоплясова" "Танці". Роль Олега Скрипки в ремейке досталась Ивану Дорну, а других участников группы сыграли видеоблогер Ян Гордиенко, телеведущие Владимир Остапчук и Андрей Шабанов.

Клип "Танці" называют первым в украинском шоу-бизнесе, а саму песню - неофициальным гимном группы "ВВ". Чтобы ремейк максимально походил на оригинал, съемочная группа позаимствовала у Александра Пипы старую бас-гитару.

"Танці" - второй клип в серии анонсированных ремейков журнала "СЛУХ". Первым стал "Крещатик", где роль Павла Зиброва досталась украинскому бизнесмену Гарику Корогодскому.

Группа YUKO выпустила новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников. Для него музыкантам присылали видео из разных уголков Украины.

Настя Каменских выпустила новый эпатажный клип к треку Elefante. И это нормально, если вы ничего не поняли.

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